Horoscop weekend 1-2 august 2026. Ce spun astrele despre bani, relații și decizii importante

Horoscop de weekend 1-2 august 2026 . Weekend-ul acesta aduce schimbări de ritm pentru toate zodiile, pe fondul tranzitului Lunii prin Pești și apoi prin Berbec. Sunt favorizate momentele de introspecție, reorganizare și clarificare a unor aspecte personale, dar și inițiativele, discuțiile importante și acțiunile concrete. Află ce rezervă astrele pentru fiecare zodie în zilele de sâmbătă și duminică.

Berbec

Sâmbătă, tranzitul Lunii prin Pești prioritizează sectorul introspecției și al refacerii psihice, îndemnându-te la o retragere din agitația cotidiană. Sub influența configurației formate de Uranus în sextil cu Neptun, procesezi discret amintiri și îți reevaluezi modul de comunicare. Descoperi un dosar vechi cu însemnări personale care îți clarifică o dilemă recentă. Duminică, odată cu trecerea Lunii în Berbec, dinamica se mută direct în sectorul imaginii personale și al inițiativei individuale. Îți adaptezi spațiul de locuit, schimbi dispoziția mobilierului și dedici timpul mișcării în aer liber. O defecțiune la accesoriile electronice te determină să parcurgi traseul de plimbare fără distrageri.

Taur

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Sâmbătă, prezența Lunii în Pești activează sectorul grupurilor sociale și al proiectelor colective. Participi la o întâlnire amicală în aer liber, unde dezbați idei practice cu persoane de încredere. Sextilul dintre Uranus și Neptun sprijină o integrare realistă a valorilor personale și o reorganizare a planurilor discrete. Duminică, odată cu trecerea Lunii în Berbec, atenția ta se reorientează spre sectorul izolării și al liniștii interioare. Renunți la o invitație la spectacol pentru a-ți asigura un spațiu de deconectare în cămin. O scurtă întrerupere a alimentării cu energie electrică în cartier te obligă să oprești echipamentele casnice și să petreci orele serii într-un cadru relaxant, aprinzând lumânări decorative și restabilindu-ți echilibrul fiziologic.

Gemeni

Sâmbătă, tranzitul Lunii prin Pești pune accent pe sectorul reputației și al responsabilităților de familie. Ești solicitat să preiei organizarea unei reuniuni cu rudele în vârstă sau să administrezi o problemă privitoare la un bun comun. Trigonul și sextilul subtil activate de Uranus și Neptun îți restructurează viziunea asupra idealurilor personale. Duminică, intrarea Lunii în Berbec dinamizează sectorul prietenilor și al activităților comunitare. Ieși în parc alături de amici, însă o neînțelegere privind alegerea terasei generează mici întârzieri în program. O defecțiune minoră la un automat de băuturi îți returnează restul incorect, aducându-ți o mică surpriză materială. Închei weekendul schițând detaliile logistice ale unei viitoare deplasări montane.

Rac

Sâmbătă, parcursul Lunii prin Pești energizează sectorul studiilor, al călătoriilor și al căutărilor de sens. Pleci de dimineață într-o drumeție spre o zonă cu încărcătură istorică sau vizitezi un spațiu cultural de la periferie. Influența armonioasă dintre Uranus și Neptun îți restructurează discret zona perspectivelor profesionale. Pe drumul de întoarcere, sistemul de navigație al mașinii se resetează, determinându-te să urmezi un traseu secundar pitoresc. Duminică, ingresul Lunii în Berbec focalizează atenția pe sectorul statutului public și al autorității în familie. Porți o discuție fermă în timpul prânzului despre administrarea unei proprietăți moștenite. Refuzi să mai acoperi cheltuieli de reparație care nu îți revin de drept.

Leu

Sâmbătă, dinamica Lunii în Pești vizează sectorul resurselor partajate și al obligațiilor financiare comune. Analizezi alături de partener extrasele de cont și efectuezi plata unei polițe de asigurare scadente. Aspectul format între Uranus și Neptun aduce o înțelegere matură privind direcția proiectelor colective. O tranzacție bancară realizată de pe telefon se blochează temporar, necesitând un apel scurt la serviciul de suport. Duminică, trecerea Lunii în Berbec activează sectorul studiilor și al extinderii orizonturilor. Dedici timp lecturii unei lucrări de specialitate sau planifici traseul detaliat al vacanței de vară. O discuție telefonică purtată cu o rudă aflată peste hotare îți oferă confirmări importante legate de soluționarea unui act administrativ rătăcit.

Fecioară

Sâmbătă, prezența Lunii în Pești focalizează energia pe sectorul parteneriatelor și al vieții de cuplu. Dedici timpul persoanei iubite, pregătind micul dejun și făcând o plimbare prin piața de artă din oraș. Configurația dintre Uranus și Neptun sprijină o clarificare a statutului public și a modului în care administrezi valorile comune. O negociere privind achiziționarea unor obiecte decorative se oprește din cauza prețurilor nejustificate. Duminică, ingresul Lunii în Berbec mută atenția spre sectorul datoriilor și al gestionării bugetului comun. Găsești o factură de utilități rătăcită și o achiți prin aplicația mobilă. Un aparat de gătit din bucătărie necesită o curățare urgentă a filtrelor, sarcină pe care o îndeplinești cu precizie.

Balanță

Sâmbătă, tranzitul Lunii prin Pești activează sectorul rutinei casnice și al îngrijirii corporale. Dedici prima parte a zilei igienizării spațiilor de depozitare și spălării suprafețelor vitrate din locuință. Relația subtilă dintre Uranus și Neptun îți adaptează viziunea asupra deplasărilor și a acordurilor parteneriale. O ușoară febră musculară te determină să faci o pauză de odihnă. Duminică, trecerea Lunii în Berbec dinamizează sectorul căsătoriei și al cooperării. Planifici o ieșire alături de partener la o cabană din apropiere, însă o diferență de opinie privind ora de plecare generează momente de tensiune în mașină. Clarificați neînțelegerile printr-un dialog deschis.

Scorpion

Sâmbătă, parcursul Lunii prin Pești stimulează sectorul creativității, al timpului liber și al relației cu copiii. Îți petreci după-amiaza dedicându-te unui hobby manual sau organizând jocuri recreative în curte. Climatul creat de Uranus în sextil cu Neptun aduce o reconfigurare a resurselor comune și a rutinei curente. O băutură răsturnată accidental pe covorul din living necesită curățare rapidă cu soluții speciale. Duminică, odată cu trecerea Lunii în Berbec, atenția se mută pe sectorul sarcinilor casnice și al organizării gospodărești. Repari o balama slăbită a unui corp de mobilă din baie și sortezi articolele textile. Seara prepari o infuzie din plante pentru a combate oboseala fizică acumulată.

Săgetător

Sâmbătă, Luna în Pești activează sectorul căminului și al bazei emoționale. Primești vizita unor rude apropiate, alături de care gătești un prânz și rememorezi secvențe din trecut. Aspectul dintre Uranus și Neptun îți nuanțează sectorul partenerial și al exprimării creative. O scurgere minoră la robinetul din bucătărie te obligă să înlocuiești garnitura uzată înainte de sosirea musafirilor. Duminică, ingresul Lunii în Berbec mută accentul pe sectorul divertismentului și al activităților sportive. Mergi la un meci local sau te întâlnești cu o veche cunoștință.

Capricorn

Sâmbătă, tranzitul Lunii prin Pești evidențiază sectorul comunicării de proximitate și al deplasărilor scurte. Parcurgi câteva drumuri în cartier pentru aprovizionare cu unelte de grădinărit și discuți cu un vecin despre renovarea gardului. Configurația dintre Uranus și Neptun aduce claritate în sectorul sarcinilor de lucru și al activelor de familie. Un mesaj găsit în dosarul de corespondență secundară îți confirmă detaliile unei rezervări. Duminică, odată cu trecerea Lunii în Berbec, sectorul spațiului locativ devine prioritar. Ocupi timpul igienizând filtrul aparatului de climatizare și montând protecții la ferestre. Petreci seara în familie, ascultând muzică și stabilind aspecte logistice pentru săptămâna viitoare.

Vărsător

Sâmbătă, Luna aflată în Pești focalizează atenția pe sectorul veniturilor personale și al achizițiilor curente. Mergi în piața locală pentru a cumpăra produse proaspete și organizezi chitanțele fiscale adunate recent. Tranzitul armonios dintre Uranus și Neptun activează sectorul expresiei personale și al dialogului cu apropiații. O eroare la înregistrarea unui produs la casa de marcat este soluționată prompt împreună cu personalul. Duminică, ingresul Lunii în Berbec dinamizează sectorul deplasărilor locale. Faci o plimbare mai lungă cu bicicleta prin împrejurimi. Te întâlnești ocazional cu un fost coleg la o stație de alimentare, purtând o conversație amicală înainte de a te întoarce acasă.

Pești

Sâmbătă, prezența Lunii în propriul tău semn activează sectorul identității personale și al priorităților individuale. Îți rezervi timp pentru îngrijire corporală, o baie relaxantă și o evaluare discretă a obiectivelor intime. Sextilul dintre Uranus și Neptun sprijină o reconfigurare a spațiului de locuit și a sistemului personal de valori. Duminică, trecerea Lunii în Berbec mută atenția direct pe sectorul resurselor financiare muncite. Efectuezi un inventar strict al disponibilităților bănești și eviți cumpărăturile inutile din mediul online. Pregătirea unei mese simple seara îți oferă un sentiment profund de stabilitate și confort.