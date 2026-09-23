Umbra unei crime care a îngrozit România a fost la un pas să provoace încă o tragedie în Timiş. Rudele unui băiat de 15 ani ucis de doi puşti drogaţi au luat cu asalt blocul în care s-a întors un complice al crimei, lăsat în libertate de judecători. Speriată că va fi linşată, familia celui acuzat a sunt la 112 şi a cerut protecţia Poliţiei.

Spiritele s-au încins aseară, când rudele lui Mario, victima crimei din Cenei, au aflat că adolescentul de 15 ani, care a ajutat criminalii să îngroape trupul băiatului nu a fost trimis la închisoare, ci acasă, cu obligaţia de a fi verificat şase luni de un consilier de probaţiune. Oamenii au vandalizat uşa apartamentului în care se baricadase familia adolescentului condamnat pentru profanare de cadavre.

În urmă cu câteva luni a fost vandalizată şi casa adolescentului de 13 ani complice la crimă

"Nu mai avem curaj să stăm în casă că vin peste noi! Mi-au rupt uşa, uşa nu se mai închide!", a declarat mama băiatului. Urmele revoltei se văd și acum: coji de ouă pe casa scării si faina pe usa apartamentului în care locuiește familia adolescentului de 15 ani. Sâmbătă, băiatul s-a întors acasă. iar vestea că a revenit în comunitate s-a răspândit rapid si a reaprins tensiunile din Cenei. Oamenii spun răspicat că nu mai vor să îi vadă aici pe cei implicați în crima care a șocat întreaga Românie.

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Rudele victimei şi colegii de şcoală au reacţionat violent când au aflat sentinţa. Psihologul Direcţiei de Asistență Socială care îl consiliază pe minorul condamnat în cazul crimei este îngrijorat. "Comunitatea poate ajunge în acte de violenţă, dar este necesar să, cumva, să fim atenţi la ambele situaţii, cumva protejarea comunităţi, dar şi la reabilitarea minorului", a declarat Larisa Giuris, psiholog în cadrul DGASPC. Nimeni nu a fost sancţionat pentru violenţele de aseară. Incidente similare au fost încă de la începutul anchetei.

În urmă cu câteva luni a fost vandalizată şi casa adolescentului de 13 ani complice la crimă. În cazul lui, ancheta a fost clasată pentru că legea din România introduce răspunderea penală doar de la 14 ani în sus. Băiatul a ajuns în grija statului, iar familia lui a fost decăzută din drepturi. Al treilea tânăr condamnat a primit 15 ani de închisoare pentru omor. Decizia nu este definitivă. În comună, e o liniște ciudată. Nimeni nu vorbește, toți se tem de ceva sau de cineva. Spun ca au invatat sa închidă ușa, să tragă perdeaua și să nu mai pună întrebări. Familia lui Mario a jurat răzbunare, iar rudele celor implicați în crimă îi amenință pe toti din jur, doar ca sa fie lasaţi în pace.