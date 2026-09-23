2 din 3 români nu fac niciodată sport. Care este scuza cel mai des invocată

Suntem vicecampioni europeni la stat pe canapea. Doi din trei români nu fac niciodată sport - nu aleargă nici după autobuz. Doar portughezii sunt mai comozi decât noi. În vreme ce obezitatea devine fenomen naţional, mulţi români nu cred în beneficiile sportului. Consideră că fac destulă mişcare pe drumul de acasă la serviciu şi îşi aduc aminte că erau sportivi în adolescenţă.

Procentul celor care nu fac sport este dublu față de Uniunea Europeană. Lipsa de timp este scuza cea mai invocată.

"Ultima dată, cred că acum 2 ani, ceva de genul ăsta. Nu prea am timp, nu mă ajută timpul. Sport am făcut în tinerețe, până pe la 18 ani am făcut caiac, atletism, înainte, de la 11 ani", a spus un tânăr.

Doar 7% dintre românii chestionați spun că fac zilnic exerciții fizice sau practică sport, iar 16% afirmă că fac asta de mai multe ori pe săptămână, conform ultimului eurobarometru. Slabă mișcare, slabă informare.

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62% dintre români nu cred în importanța sportului, 17% nu cred că are vreun beneficiu pentru sănătatea mintală, iar 73% dintre români nu cred că sportul ajută la îmbunătățirea vieții grupurilor marginalizate.

Jumătate dintre români se plâng că nu au facilități ca să facă sport, dar spațiile special amenajate în parcurile din București sunt mai mereu goale.

Antrenorii cred că este vina familiei și a școlii

"Pe timpul meu, de exemplu, obțineam scutiri să nu mergem la sport. Eram încurajați să nu facem sport. Sportul este la fel de important precum matematica, din punctul meu de vedere. Ajută foarte mult pentru tot ce înseamnă sistem nervos și creier", a povestit Remus Berbec, antrenor fitness.

Ministrul Educației spune, însă, că este culpă comună: școală-societate.

"În momentul în care noi eliminăm toate terenurile virane din jurul blocului ca să ne facem locuri de parcare pentru mașini, suntem principalii vinovați de situația în care se află tinerii noștri", a declarat Mihai Dimian, Ministrul Educației.

"Sportul ne ajută să devenim mai deştepţi, să învăţăm mai repede, să facem mai repede calcule, probleme", a spus o elevă.

Numai în București, peste 3.200 de elevi de liceu au adus scutiri anul trecut pentru ora de sport.