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Tânăr arestat după ce ar fi sechestrat o fetiță de 11 ani în toaleta unei benzinării din Brașov

Tânăr arestat după ce ar fi sechestrat o fetiță de 11 ani în toaleta unei benzinării din Brașov Tânăr arestat după ce ar fi sechestrat o fetiță de 11 ani în toaleta unei benzinării din Brașov - Shutterstock
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Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 13.07.2026, 16:12 | Modificat la 13.07.2026, 16:29

Clipe de coșmar pentru o fetiță de 11 ani din Brașov, care ar fi fost sechestrată în toaleta unei benzinării de un tânăr de 23 de ani. Copila a reușit să scape doar după ce a strigat după ajutor, moment în care suspectul a fugit. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și este cercetat pentru lipsire de libertate în mod ilegal.

Conform anchetatorilor, fata a scăpat după ce a reuşit să cheme ajutor, scrie Agerpres.

"În data de 10 iulie, în jurul orei 20:40, în timp ce se afla în interiorul grupului sanitar destinat persoanelor de sex feminin din cadrul unei benzinării din municipiul Braşov, inculpatul a lipsit-o în mod ilegal de libertate pe o minoră în vârstă de 11 ani, împingând-o în interiorul unei cabine de toaletă şi împiedicând-o să iasă. În continuare, în momentul în care victima a încercat să fugă, autorul i-a blocat accesul către uşa principală a grupului sanitar, poziţionându-şi mâna pe clanţă şi împingând-o din nou în interiorul cabinei, iar când aceasta a încercat să strige după ajutor i-a acoperit gura cu antebraţul, repetându-i în mod insistent să nu facă gălăgie. Minora a reuşit, totuşi, să strige după ajutor, împrejurare în care inculpatul a încetat acţiunea şi a părăsit în grabă locul faptei", a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov.

Bărbatul a fost reţinut, în aceeaşi zi, pentru 24 de ore de către poliţie şi, ulterior, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Braşov a admis propunerea Parchetului şi a dispus luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpat pentru o perioadă de 30 zile.

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În dosar a fost dispusă punerea în mişcare a urmăririi penale, tânărul fiind cercetat pentru lipsire de libertate în mod ilegal.

Redactia Observator
Redactia Observator
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