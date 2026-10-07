Premieră în Sănătate! Aproape 4000 de candidaţi urmează să-şi susţină astăzi examenul pentru obţinerea titlului de medic specialist. Anul acesta însă testarea vine cu o schimbare majoră.

Pentru prima dată, subiectele sunt aceleași în toată țara, pentru fiecare specialitate, indiferent de centrul universitar în care se susține examenul. Peste 3.900 de candidați s-au înscris la această sesiune, care a început astăzi și se va încheia pe 3 noiembrie.

Practic, proba scrisă are loc în aceeași zi și la aceeași oră în toate centrele universitare de examen. Subiectele sunt elaborate de o comisie națională chiar în ziua examenului. Acestea vor fi transmise ulterior, simultan, printr-un canal securizat către centrele de examinare.

De asemenea, candidații au de rezolvat 10 subiecte, iar durata examenului este de 3 ore. Nota necesară pentru promovare este 7, iar baremul va fi unic la nivel național.

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Ministerul Sănătății spune că, prin această schimbare, se dorește o evaluare corectă, transparentă și unitară pentru toți candidații.