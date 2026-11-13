Observator » Evenimente » Premiul la Loto 6/49 a fost câştigat la tragerea de joi. Cât a încasat norocosul

Premiul la Loto 6/49 a fost câştigat la tragerea de joi. Cât a încasat norocosul

- Arhivă
Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Mihai Iorga | Timp citire: 1 minut
Publicat la 13.11.2026, 08:54 | Modificat la 13.11.2026, 08:56

Premiul de categoria I la Loto 6/49, în valoare de 5,226 milioane de lei (980.000 de euro), a fost câştigat la tragerea de joi, a anunţat Loteria Română.

Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Călăraşi şi a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 şi două variante la Noroc, preţul biletului fiind de 32,50 de lei.

Acesta este al cel de-al patrulea câştig de categoria I obţinut în acest an la Loto 6/49.

Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câştigat pe 22 octombrie şi a fost în valoare de 17,761 milioane de lei.

Articolul continuă după reclamă

Conform Regulamentului privind organizarea şi administrarea jocurilor de tip loto tradiţional, câştigătorul are la dispoziţie 90 de zile începând cu data tragerii pentru a-şi revendica câştigul.

Mihai Iorga
Like
loto premiu castigator extragere numere castigatoare
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.