Comisia Centrală a Arbitrilor a anunţat concluziile anchetei interne desfăşurate după examenele de promovare pentru Liga 2 şi Liga 3, organizate în perioada 22-23 septembrie 2026. Kyros Vassaras, în calitate de preşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor, a dispus suspendarea din activitatea de observator de arbitri în competiţiile Liga 1, Liga 2 şi Cupa României a lui Augustus Constantin, şeful Departamentului Arbitri, pentru o perioadă de şase etape.

Augustus Constantin, suspendat de CCA pentru șase etape. Care este motivul sancțiunii - Arhiva Observator

Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) a emis un comunicat oficial în urma neregulilor semnalate la examenele de promovare pentru Liga 2 şi Liga 3, desfăşurate în perioada 22–23 septembrie 2026.

Cazul a făcut obiectul unei sesizări transmise preşedintelui Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, şi procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pe fondul acuzaţiilor de incompetenţă şi note modificate.

Potrivit unui comunicat pe site-ul frf.ro, pentru a asigura o evaluare completă şi obiectivă a întregului proces şi pentru a permite adoptarea unor decizii temeinic fundamentate, CCA a aşteptat finalizarea tuturor procedurilor administrative, precum şi soluţionarea contestaţiilor formulate de participanţi înainte de prezentarea publică a concluziilor.

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Analiza detaliată a lucrărilor şi procesul de soluţionare a contestaţiilor au confirmat validitatea clasamentelor finale şi corectitudinea evaluării sportive. Totodată, au fost identificate deficienţe în gestionarea administrativă a procedurii, care au generat întârzieri în comunicarea oficială a rezultatelor şi au afectat imaginea instituţională a Comisiei Centrale a Arbitrilor.

”Transparenţa, rigoarea şi credibilitatea reprezintă principii fundamentale ale activităţii CCA. Chiar şi atunci când există preocuparea de a remedia orice eroare materială care poate apărea în cadrul unui proces de evaluare, deficienţele de organizare şi comunicare nu pot fi ignorate şi trebuie asumate la nivelul structurilor responsabile.

În acest context, Kyros Vassaras, în calitate de preşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor, a dispus suspendarea din activitatea de observator de arbitri în competiţiile Liga 1, Liga 2 şi Cupa României a domnului Augustus Constantin, şeful Departamentului Arbitri, pentru o perioadă de şase etape”, a precizat frf.ro.

De asemenea, pentru eliminarea riscului producerii unor situaţii similare în viitor, CCA va implementa, începând cu următoarea sesiune de examinare, un nou protocol de verificare în două etape a tuturor documentelor şi procedurilor aferente examenelor.