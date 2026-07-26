Prima reacţie a NATO după ce România a doborât trei drone străine în 48 de ore: "Suntem pregătiţi 24/7"

NATO a confirmat că avionul F-16 care a doborât, duminică dimineaţă, o dronă intrată în spaţiul aerian al României opera sub controlul Alianţei. Este al treilea incident de acest fel produs în ultimele 48 de ore, după intervenţiile de lângă Padina, în judeţul Buzău, şi Sfântu Gheorghe, în judeţul Tulcea. Într-un răspuns transmis la solicitarea Antena 3 CNN, Alianţa Nord-Atlantică precizează că este pregătită să reacţioneze permanent la potenţiale ameninţări aeriene.

Un nou aparat de zbor fără pilot a fost doborât duminică dimineaţă de un avion F-16 al Forţelor Aeriene Române, după ce a pătruns neautorizat în spaţiul aerian naţional.

Intervenţia a avut loc deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina-Chilia. Aparatul a fost neutralizat la ora 10:13, la cinci minute după intrarea în spaţiul aerian românesc, potrivit informaţiilor comunicate de autorităţi.

Avionul F-16 opera sub controlul NATO

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Alianţa Nord-Atlantică a confirmat intervenţia aeronavei româneşti şi a precizat că aceasta opera sub control NATO. Reacţia oficială a fost transmisă la solicitarea Antena 3 CNN.

"Putem confirma că un avion de vânătoare F-16 românesc a doborât o dronă deasupra spațiului aerian românesc duminică dimineață. Aeronava, una dintre cele două decolate, opera sub controlul NATO. O anchetă este în desfășurare, iar NATO este în strânsă legătură cu autoritățile române. NATO este pregătită și capabilă să reacționeze la orice potențiale amenințări aeriene, 24/7, pentru a ne proteja teritoriul și popoarele", se spune într-o reacție oficială a Alianței Nord-Atlantice, la solicitarea Antena 3 CNN.

Incidentul de duminică este al treilea produs în numai 48 de ore. Vineri şi sâmbătă, alte două drone au fost doborâte în apropiere de Padina, în judeţul Buzău, respectiv Sfântu Gheorghe, în judeţul Tulcea.

Nicuşor Dan acuză Rusia şi anunţă un protest diplomatic

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că drona de duminică a fost doborâtă în zona Sulina-Chilia şi i-a felicitat pe piloţii români şi pe echipele de la sol pentru intervenţie.

Şeful statului a precizat că aparatul neutralizat vineri dimineaţă era o dronă de tip Shahed, utilizată de Federaţia Rusă în războiul împotriva Ucrainei. În cazul dronelor doborâte sâmbătă şi duminică, investigaţiile sunt în desfăşurare.

”Protestul diplomatic al României faţǎ de Federaţia Rusǎ va fi fundamentat pe aceste cercetări. Este inadmisibil şi intolerabil ca Federaţia Rusǎ să continue încălcarea spaţiului aerian al României, care este, în acelaşi timp, spaţiu aerian al NATO şi al Uniunii Europene”, menţionează Nicuşor Dan.