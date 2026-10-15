Au apărut primele imagini cu nava Yara J în flăcări, după ce a fost lovită de drone la Sulina. Echipajul format din 17 membri a reușit să stingă focul și să se salveze. Este pentru prima dată când o navă este lovită de drone în apele teritoriale românești.

Alerta a venit în jurul orei 20. Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorității Navale Române a anunțat că un incendiu a izbucnit la bordul tancului Yara J, aflat la aproximativ 10 mile marine de Sulina. Ca urmare a alertei, s-a solicitat de urgență intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), care a mobilizat nava SAR Apollo pentru acordarea de asistență.

Echipajul, în afara oricărui pericol

Incendiul a fost lichidat de către echipajul navei. La bordul navei Yara J se află 17 membri ai echipajului (cetățeni sirieni, indieni și iranieni). În urma incidentului nu s-au înregistrat răniți. În prezent, nava a ridicat ancora și se indreapta către Portul Constanța.

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Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a intervenit, miercuri seara, pentru a ajuta o navă sub pavilion Insulele Comore, aflată în apropiere de Sulina, care a raportat un incendiu la bord.

"Miercuri 14.10.2026, ora 20:25, Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) a solicitat intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) pentru a efectua o misiune de salvare la nava YARA J, sub pavilion INSULELE COMOROS. La ora 20:31, nava SAR APOLLO din cadrul ARSVOM s-a deplasat spre zona indicată de MRCC. La ora 21:30 MRCC a solicitat navei SAR APOLLO să se întoarcă la bază", anunță ARSVOM.