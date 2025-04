"Din punctul meu de vedere, şi în această cauză, pedeapsa ar trebui să se încadreze undeva în media practicii judiciare existente la nivelul țării", a spus Radu Doicescu, avocatul lui Vlad Pascu.

Reporter: Care este media pedepsei pe care o menționați puțin mai devreme?

"Din punctul meu de vedere, așa cum am observat și în alte cauze, pedepsele aplicate au dus până la cel mult 7 ani", a răspuns apărătorul.

Astăzi, la instanța de judecată au ajuns și rudele celor doi tineri decedați în cumplitul accident.

"Am venit, fiind ultima șansă. Am venit să o încercăm și pe asta. Dacă s-ar schimba încadrarea... Am spus: cel puțin 21 de ani, cât avea băiatul meu când l-a omorât acest criminal", a declarat Valentin Olariu, tatăl lui Sebi, tânărul ucis în accident.

Mihail Pascu: Regret ceea ce a făcut fiul meu

La Curtea de Apel Constanţa a venit şi Mihail Pascu, tatăl lui Vlad Pascu.

"Ideea care este... este că e normal ca orice părinte să își dorească ca propriul copil să stea cât mai puțin. Nu e ceva anormal. Vreau să transmit părinților copiilor decedați condoleanțe. Înțeleg starea dânșilor. Regret ceea ce a făcut fiul meu. Schimb scaunul cu dânșii și îmi dau seama de atitudinea pe care o au. Și ce să fac? Sunt într-o postură în care sunt neputincios", a spus Mihail Pascu.

Tatăl lui Vlad Pascu a sugerat că analizele toxicologice au arătat că tânărul avea în sânge doar urme de droguri, al căror consum nu este pedepsit în alte ţări, cum ar fi Olanda.

Părinţii lui Pascu, în aceeaşi sală cu mama şi tatăl lui Sebi

Pentru prima dată, părinţii lui Vlad Pascu au venit şi au fost în aceeaşi sală de judecată cu părinţii lui Sebastian Olariu, tânărul care a murit în accidentul de la 2 Mai.

A fost o situaţie mai puţin plăcută în momentul în care mama lui Sebi s-a aşezat, fără să realizeze, lângă tatăl lui Vlad Pascu. Când şi-a dat seama, femeia a început să plângă, să tremure, s-a ridicat şi s-a mutat în altă parte. Tot pentru prima dată, în sala de judecată a fost şi mama lui Vlad Pascu, însă femeia nu a vrut să facă declaraţii.

Termenul a fost amânat pentru data de 21 mai şi asta pentru că Vlad Pascu are trei noi avocaţi, după ce a renunţat la apărătorii pe care i-a avut la înfăţişările de la Judecătoria din Mangalia.

Avocaţii victimelor vor cere, din nou, schimbarea încadrării juridice, din ucidere din culpă în omor. Ştiu că nu au şanse mari, dar spun că vor încerca din nou. De cealaltă parte, noii avocaţi ai lui Vlad Pascu spun că vor încerca să obţină pentru clientul lor o pedeapsă mai blândă.

