Tatăl lui Sebi vrea 21 de ani după gratii pentru Vlad Pascu: "Atât avea băiatul meu când l-a omorât acest criminal". Procesul, amânat din nou

Astăzi a avut loc prima înfăţişare în apel, după condamnarea lui Vlad Pascu la 10 ani şi 6 luni de închisoare, dată de către magistraţii de la Judeăctoria din Mangalia.

În timp ce tânărul în vârstă de 20 de ani a considerat condamnarea nejustificat de mare, părinții victimelor spun că pedeapsa nu este suficientă, motiv pentru care ambele părți au făcut contestație, iar astăzi a avut loc prima ședință în apel. Doar că, în faţa magistraţilor, avocații lui Vlad Pascu au solicitat o amânare, motivând că au fost recent angajați și au nevoie de timp pentru a se pune la curent cu detaliile din dosar. Drept urmare, instanţa a fixat un nou termen, pe 21 mai 2025.

Avocaţii lui Vlad Pascu: "Ne vom opune schimbării încadrării juridice a faptei"

La ieşirea din sala de judecată, apărătorii lui Pascu au menționat că se vor opune schimbării încadrării juridice a faptei. "Am solicitat un termen pentru pregătirea apărării, având în vedere că am fost angajați de curân în dosar. Urmează să analizăm și motivele de apel depuse de persoanele vătămate de curând și sunt destul de extinse. La termenul ce urmează vor fi puse în discuție toate cererile pe care le-au formulat. Noi urmărim strict reducerea pedepsei. Nu putem să stabilim cuantumul pedepsei. Noi vom încerca să convingem instanţa că pedeapsa primită pe fond este una care nu este proporțională cu situația de fapt și vom încerca să convingem completul de la Curtea de Apel să o reducă", a declarat unul dintre apărărtorii lui Vlad Pascu. "Această speță a generat de-a lungul timpului multă emoție și pozitivă și negativă. Este evident că nu putem spune că suntem deținătorii adevărului absolut și știm cât ar trebui să se dea pedeapsă. Din punctul nostru de vedere, noi căutăm în acest dosar un echilibru, o logică și un bun simț al analizei pe care trebuie să îl facă orice magistrat. Și în această cauză pedeapsa ar trebui să se încadreze undeva în media practicii judiciare la nivelul țării. Ne vom opune schimbării încadrării juridice a faptei. Așa cum s-a observat și în alte cazuri, pedepsele ar ajunge până la cel mult 7 ani", a transmis şi al doilea avocat al tânărului.

Tatăl lui Sebi, tânărul ucis în accidentul de la 2 Mai: "Am venit să încercăm și ultima șansă"

Asăzi, la instanța de judecată au ajuns și rudele celor doi tineri decedați în cumplitul accident. "Nu am venit cu nicio speranță. Știu că am încercat și ultima noastră șansă, știm că nu se va schimba încadrarea. Am venit să încercăm și ultima șansă. Am spus că ar trebui să primească o pedeapsă de cel puțin 21 de nai cât avea băiatul meu când a murit", a declarat Valentin Olariu, tatăl lui Sebi, tânărul ucis în accident.

În 19 august 2023, Vlad Pascu a condus un autoturism pe DN 39, iar în jurul orei 5.25, în apropiere de 2 Mai, a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, doi tineri şi-au pierdut viaţa şi alţi trei au fost răniţi. Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului şi a fost găsit apoi de poliţişti în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influenţa mai multor substanţe interzise, printre care cocaină, amfetamină şi metamfetamină. Vlad Pascu a fost trimis în judecată, în luna octombrie, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.

