Liga Campionilor: Como, Bayern și Manchester United, victorii categorice. Slavia, revenire spectaculoasă
Liga Campionilor: Como, Bayern și Manchester United, victorii categorice. Slavia, revenire spectaculoasă - Arhiva Observator
Formaţia Como, debutantă în grupa Ligii Campionilor, a învins, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, echipa Leipzig.
Învingătorii au marcat prin Baturina '15, Douvikas '38, Diao '54 şi Perrone '90. Pentru Leipzig a înscris Maksimovic, în minutul 58.
Tot joi, Bayern Munchen a învins cu 5-0 Bodo/Glimt şi Manchester United s-a impus cu 4-0 în faţa formaţiei Sabah.
Rezultate din grupa Ligii Campionilor:
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- Bayern München - Bodø/Glimt 5-0 - Au marcat: Musiala '47, Kane '61, Davies '77, Olise '83, '90+2. În minutul 87, de la oaspeţi a fost eliminat Bjortuft.
- Manchester United - Sabah 4-0 - Au marcat: Cunha '27, Fernandes '42, Sesko '45, Martinez '68
- Slavia Praga - Lens 2-3 - Au marcat: Sturm '51, '88 / Sima '73, Thauvin '90+1, Aguilar '90+3. În minutul 49, de la Slavia a fost eliminat Konecny.