Un tânăr din Maramureş a lovit un bărbat cu mașina în timp ce făcea drifturi, apoi l-a luat la bătaie

Un tânăr de 26 de ani din judeţul Maramureş a fost reţinut după ce a lovit un om în timp ce făcea drifturi cu autoturismul în parcarea unui local şi, în loc să ajute victima, s-a dat jos şi a luat-o la bătaie. Când poliţişti i-au cerut să facă testul pentru alcool, şoferul agresiv a refuzat.

Incidentul au avut loc în seara de 31 ianuarie, în parcarea unui local public din localitatea Bârsana.

În loc să ajute victima, s-a dat jos şi a luat-o la bătaie

"Din probatoriul administrat s-a reţinut că, în timp ce se afla la volanul unui autoturism şi ar fi efectuat, în mod intenţionat, mai multe derapaje controlate, tânărul în cauză l-ar fi surprins şi accidentat pe un alt tânăr, de 32 de ani, care era în parcarea localului public. Ulterior, acesta ar fi ieşit din autoturism şi i-ar fi aplicat mai multe lovituri tânărului aflat în parcarea localului", a transmis marţi, Poliţia judeţeană Maramureş.

Bărbatul accidentat şi bătut a fost dus la spital. El a refuzat emiterea unui ordin de protecţie provizoriu.

Şoferul agresiv a refuzat să sufle în etilotest

Poliţiştii i-au solicitat şoferului agresiv să facă teste pentru a stabili dacă a consumat alcool, însă acesta a refuzat să sufle în etilotest, nefiind de acord nici cu prelevarea de probe biologie pentru stabilirea alcoolemiei.

"Având în vedere întregul material probator existent în cauză, în cursul zilei de ieri, 2 februarie a.c., tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş. Astăzi, 3 februarie, cel în cauză urmează a fi prezentat magistraţilor cu propunere de arestare preventivă", au mai transmis oficialii Poliţiei Maramureş.

