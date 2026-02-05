Adolescentul de 16 ani care a atacat un polițist aflat în timpul liber, pe o stradă din municipiul Baia Mare, a fost reținut pentru 24 de ore, a informat, joi, purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureș, Florina Meteș.

- Adolescentul de 16 ani din Baia Mare care a înjunghiat un poliţist, prins de mascaţi - Arhivă

"În baza probatoriului administrat de polițiști a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore a tânărului bănuit de comiterea activității infracționale. Acesta a fost depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Maramureș. În cursul zilei de astăzi (joi - n.red.), cel în cauză urmează să fie prezentat Judecătoriei Baia Mare cu propunere de arestare preventivă", a precizat Florina Meteș.

Victima este un polițist care se afla în timpul liber

Ea a adăugat că se continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz. Miercuri seara, în jurul orei 18:20, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au fost sesizați să intervină pe strada Luminișului din municipiu întrucât o persoană ar fi fost rănită ca urmare a unei infracțiuni comise cu violență.

Articolul continuă după reclamă

Din cercetări s-a stabilit că victima este un polițist care se afla în timpul liber, el fiind transportat la Spitalul Județean de Urgență din municipiu pentru îngrijiri medicale. Ulterior, reprezentanții IPJ Maramureș au anunțat că tânărul de 16 ani, bănuit de comiterea agresiunii, a fost depistat și dus la audieri.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi planificat deja concediul de vară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰