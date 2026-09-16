Piaţa Victoriei a fost un front de război la mitingul ciobanilor. O adunare care se anunţa liniştită s-a transformat în doar câteva ore într-un ring de lupte între manifestanţi şi forţele de ordine. S-au aruncat borduri, garduri, bolovani şi tot ce a putut fi luat în mână către jandarmi, care au ripostat cu gaze lacrimogene. Autorităţile spun că între protestari s-au infiltrat agitatori care nu au nicio legătură cu asociaţiile de fermieri. Oierii nu renunţă.

Și la această oră mai sunt oameni aici. Unii au rămas peste noapte și deja se pregătesc pentru încă o zi de scandări. Din fericire, însă, de aseară, nu au mai fost incidente. Oierii sunt nemulțumiți și de modul în care sunt gestionate focarele de pestă și variolă ovină. Ei contestă măsurile care duc la sacrificarea animalelor, dar și interzicerea exporturilor de oi și capre.

Nemulțumirile vin într-un moment în care sectorul ovin și caprin trece, potrivit Federației Naționale a Crescătorilor de Ovine și Caprine din România, printr-o perioadă extrem de dificilă. În schimb, Asociația Profesională a Ciobanilor, care îi are ca lideri de imagine pe oameni cunoscuți, precum Ghiță Ciobanul, și care beneficiază de o susținere importantă în mediul online din partea unor activiști precum Ionică Sterp, a depus oficial la Guvern lista celor 16 revendicări.