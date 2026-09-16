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Video Momentul în care pneul de la un avion explodează după decolare. Clipe de panică pentru pasageri

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Editor Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 16.09.2026, 08:01 | Modificat la 16.09.2026, 08:09

Scene terifiante vin din Iran, de la bordul unui avion, la scurt timp după decolare! Aeronava plină cu pasageri a fost nevoită să se întoarcă de urgenţă pe aeroport, după ce unul dintre pneuri a explodat.

Scenele au fost dramatice. Pasagerii au fost zdruncinaţi serios şi nu au crezut că vor mai scăpa cu viaţă. Mai multe bucăţi din plafon s-au desprins, iar bagajele au început să cadă ca la domino din compartimente.

Din fericire, piloţii au reuşit să aducă avionul la sol înapoi în siguranţă şi nimeni nu a fost rănit. Incidentul s-a petrecut în timpul unei curse interne.

Redactia Observator
Redactia Observator
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