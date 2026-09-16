Video Momentul în care pneul de la un avion explodează după decolare. Clipe de panică pentru pasageri
Scene terifiante vin din Iran, de la bordul unui avion, la scurt timp după decolare! Aeronava plină cu pasageri a fost nevoită să se întoarcă de urgenţă pe aeroport, după ce unul dintre pneuri a explodat.
Scenele au fost dramatice. Pasagerii au fost zdruncinaţi serios şi nu au crezut că vor mai scăpa cu viaţă. Mai multe bucăţi din plafon s-au desprins, iar bagajele au început să cadă ca la domino din compartimente.
Din fericire, piloţii au reuşit să aducă avionul la sol înapoi în siguranţă şi nimeni nu a fost rănit. Incidentul s-a petrecut în timpul unei curse interne.