Un elicopter al unei televiziuni de ştiri s-a prăbuşit în timp ce transmitea în direct despre un accident mortal în Los Angeles. Trei persoane au murit.

Vorbim de o victimă care se afla la sol şi, cel mai probabil, pilotul şi reporterul. După ce a pierdut controlul, aeronava a căzut între două clădiri, foarte aproape de locul unde, cu puţin timp înainte, un autobuz şi o maşină se ciocniseră.

Cel puţin două persoane ar fi murit în accidentul de autobuz, iar multe altele au fost rănite. Incidentul dramatic este şi în aceste momente în desfăşurare.