Ţara în care femeile "închiriază" soţi din lipsă de bărbaţi

Dezechilibrul semnificativ dintre femei și bărbați în această ţară le face pe reprezentantele sexului slab să apeleze la „soţi închiriaţi” ca să să le ajute la treburile casnice. Este vorba de Letonia.

o tânără cu ochelari de soare stă la o masă pe trotuar, pe marginea străzii, și bea cafea în Riga, Letonia - Profimedia

Femeile din Letonia se confruntă cu o lipsă tot mai accentuată a bărbaților. Țara se confruntă cu un dezechilibru important între sexe, ceea ce le determină pe multe femei să apeleze la „soți” temporari pentru a le ajuta cu diverse sarcini în gospodărie, potrivit unui material publicat de New York Post. Conform Eurostat, în Letonia sunt cu 15,5% mai multe femei decât bărbați, un decalaj de peste trei ori mai mare decât media Uniunii Europene.

Un soţ de închiriat

În rândul persoanelor cu vârsta de cel puțin 65 de ani, numărul femeilor ar fi de două ori mai mare decât cel al bărbaților, potrivit World Atlas. Potrivit The Post, femeile spun că lipsa bărbaților este vizibilă atât la locul de muncă, cât și în viața de zi cu zi. Dania, care lucrează la festivaluri, a declarat că aproape toți colegii săi sunt femei. Ea a adăugat că, deși îi place să lucreze alături de ele, un echilibru mai bun între femei și bărbați ar face interacțiunile sociale mai interesante, scrie NDTV.

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Prietena sa, Zane, a precizat că multe femei călătoresc în străinătate pentru a-și găsi un partener, din cauza opțiunilor limitate pe care le au în țară. Pentru a rezolva diferite probleme din gospodărie în lipsa unui partener de sex masculin, multe femei din Letonia apelează la servicii prin care pot angaja meseriași.

Platforme precum Komanda24 oferă serviciul „Bărbați cu mâini de aur”, prin intermediul căruia clienții pot solicita ajutor pentru instalații sanitare, tâmplărie, reparații sau montarea televizoarelor.

Un alt serviciu, Remontdarbi.lv, le permite femeilor să comande online sau prin telefon un „soț pentru o oră”. Muncitorii pot ajunge rapid la domiciliu pentru lucrări precum zugrăvirea, repararea sau montarea perdelelor și alte activități de întreținere.

Experții pun dezechilibrul dintre femei și bărbați din Letonia, în parte, pe seama speranței de viață mai reduse a bărbaților, asociată cu o rată mai mare a fumatului și cu probleme de sănătate legate de stilul de viață.

Potrivit World Atlas, 31% dintre bărbații letoni fumează, comparativ cu doar 10% dintre femei, iar în rândul bărbaților există și o pondere mai mare a persoanelor supraponderale sau obeze.

Fenomenul „închirierii” unui soț nu este însă limitat la Letonia. În Marea Britanie, Laura Young a atras atenția în 2022 după ce a început să își „închirieze” soțul, James, pentru diferite treburi gospodărești, prin afacerea lor numită „Rent My Handy Husband”.

James continuă să aibă agenda complet ocupată și percepe tarife fie la oră, fie pentru o zi întreagă, pentru diverse lucrări în gospodărie.