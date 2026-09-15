Ar fi trebuit să apere legea, dar ar fi ajuns să o încalce chiar el. Un polițist din Argeș, căsătorit și tată a doi copii, este acuzat de procurori de proxenetism. Agentul s-ar fi folosit de metoda loverboy: câștiga încrederea unor fete, apoi le exploata și își umplea conturile din banii lor. Nu este primul scandal în care apare numele lui. În trecut, o tânără l-a reclamat că s-ar fi răzbunat pe ea cu amenzi în trafic, după ce i-a refuzat avansurile.

"Nu te-ai gândit că eşti poliţist şi poţi să fii prins?"

Pentru polițistul de 36 de ani, ziua a început cu mascații la ușă. A fost scos din casă și dus chiar la secția unde lucra. Acolo, procurorii au căutat probe. Agentul este vizat într-un dosar de proxenetism.

S-ar fi folosit de metoda "loverboy" ca să racoleze victimele

Poliţistul s-ar fi folosit de metoda loverboy ca să racoleze victimele. Le-ar fi pus să se prostitueze, iar o parte din bani ar fi ajuns în conturile lui. Surse din investiagaţii spun că achetatorii ar fi dat până acum de cel puţin două tinere păcălite de agent.

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A absolvit școala de agenți de la Câmpina și, de 13 ani, era subofițer la Secția 2 din Pitești. Este căsătorit și are doi copii. Colegii spun că își etala pe internet o viață de lux, cu fotografii din vacanțe scumpe și haine de firmă.

Reporter: Ce o să le explici colegilor din poliţie?

Agentul dădea amenzi femeilor care îi refuzau avansurile

Nu este primul scandal în care apare numele lui. Acum patru ani, o șoferiță l-a acuzat de hărțuire. Femeia spunea că agentul o urmărea în trafic și îi dădea amenzi, ca să se răzbune pentru că îi refuzase avansurile.

La începutul anului, un alt polițist din Pitești a fost acuzat de procurori că, timp de 10 ani, a obligat mai multe tinere să se prostitueze. La percheziții, anchetatorii au găsit în casa lui peste 3 milioane de lei, ascunși într-un seif încastrat în perete.

Iar cifrele arată cât de răspândit este fenomenul: potrivit celor mai recente date, într-un singur an, peste 600 de fete din România au fost păcălite prin metoda loverboy.