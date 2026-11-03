Cumpărate, montate, dar... de decor! Vorbim despre radarele fixe instalate în urmă cu 7 luni la Timişoara, care deşi sunt pregătite să fie conectate la sistemul e-Sigur, încă nu funcționează. Primăria susține că și-a făcut toate temele, atât din punct de vedere tehnic, cât și legal.

Totul s-a blocat în terenul MAI, spun reprezentanții primăriei Timișoara, care acuză IGPR de rea-voință și de lipsă de interes. Poliția Română, a transmis pentru Observator, că departe de ei gândul de a fi rea-voință în acest caz şi susțin că specialiștii verifică în continuare compatibilitatea echipamentelor și condițiile tehnice pentru conectarea la e-Sigur, deși tot a fost cumpărat după indicațiile lor.

Aici a apărut și o altă problemă, legislația, care permite deocamdată un număr limitat de procesări automate, pentru că fiecare abatere trebuie validată individual de un polițist. Așa că poliția vrea acum modificarea legislației și digitalizarea procedurilor.

Deci mai durează până când totul va deveni realitate. Radarele compatibile cu sistemul e-Sigur au costat 24.000 de euro. Au fost montate, calibrate, testate, omologate și anunțate cu surle și trâmbițe, dar stau degeaba.

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În primăvară erau prezentate drept o premieră națională. Timișoara urma să devină primul oraș din România cu astfel de radare integrate în sistemul e-sigur și era o chestiune de zile până când urmau să fie puse în funcțiune. Nu s-a întâmplat, așa că șoferii trec în continuare zâmbind pe lângă ele, fără să aibă vreo intenție de a apăsa frâna.