Ucraina, nou atac cu drone asupra unui depozit Wildberries, supranumit "Amazonul rusesc"

O persoană a fost rănită într-un incendiu, cauzat de un atac ucrainean cu dronă care a vizat în noaptea de duminică spre luni un depozit al gigantului rus al comerţului online Wildberries în regiunea Vladimir, la aproximativ 180 de kilometri est de Moscova, anunţă compania şi autorităţile, relatează AFP.

”Un incendiu a izbucnit într-o instalaţie logistică a companiei în regiunea Vladimir, în urma unui atac”, anunţă într-un comunicat Wildberries.

Personalul depozitului a fost evacuat, precizează gigantul rus.

Potrivit guervatorului regiunii Vladimir, Aleksandr Avdaiev, ”drone au atacat depozitul în districtul Sobinski”.

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”Există pagube şi un incendiu”, a anunţat el pe mesageria Max.

”O persoană a fost rănită”, anunţă el.

Începând de la mijlocul lui iunie, Ucraina a atacat aproximativ 20 de instalaţii aparţinând Wildberries aproape în întreaga Rusie şi în Crimeea anexată.

Primele atacuri, în noaptea de 17 spre 18 iulie, s-au soldat cu opt morţi şi aproape 90 de răniţi, în instalaţii situate în regiunile Moscova şi Tambov (centru-vest).

Ulterior, atacuri ucrainene cu dronă au vizat instalaţii situate în apropiere de Sankt Petersburg (nord-vest), Simferopol, în Crimeea, la Krasnodar şi Volgograd (sud) sau Samara (Volga).

Wildberries este o platformă de e-commerce foarte populară în Rusia, catalogată adesea drept ”Amazonul rusesc”, din cauza vartietăţii ofertei de produse şi livrărilor rapide pe întregul teritoriu al acestei ţări vaste.

Atacurile la depozite Wildberries fac parte dintr-o campanie de atacuri ucrainene cu rază lungă de acţiune vizând infrastructuri civile în Rusia, care poartă o ofensivă la scară mare în Ucraina din februarie 2022.

Potrivit Kievului, aceste atacuri vor să oblige Kremlinul să negozieze o oprire a Războiului din Ucaina.