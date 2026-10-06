Un incendiu a izbucnit marți la bordul unui petrolier aflat în Marea Neagră, în apropierea orașului rus Soci, determinând autoritățile să închidă plajele din teritoriul federal Sirius și să intensifice monitorizarea calității apei și a aerului.

Petrolier în flăcări în Marea Neagră, după ce ar fi fost atacat lângă Soci. Rusia a închis plajele din zonă - captură X

Un petrolier care transporta petrol din Novorossiisk în India este în flăcări. Căpitanul a reușit să solicite evacuarea a 23 de membri ai echipajului, potrivit tvrain.tv.

Canalele rusești de pe Telegram au declarat că nava în cauză ar putea fi petrolierul Aframax Rea, sub pavilionul Liberiei, potrivit The Kyiv Independent.

Incendiul a fost observat de pe țărm în cursul serii de 6 octombrie. Imaginile distribuite online arată flăcări puternice și un nor dens de fum negru ridicându-se deasupra navei.

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Unele canale rusești de Telegram au susținut că petrolierul ar fi fost lovit și că incendiul ar fi putut fi provocat de nave de suprafață fără echipaj sau de drone de atac. Aceste informații nu au fost confirmate oficial, potrivit Ukrainska Pravda.

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Șeful administrației teritoriului federal Sirius, Dmitri Plishkin, a confirmat că un petrolier este în flăcări în Marea Neagră.

"Pentru a asigura siguranța publică, plajele din Sirius vor fi închise temporar. Le cer locuitorilor și vizitatorilor teritoriului federal să se abțină de la petrecerea unor perioade lungi de timp în aer liber și, dacă este posibil, să țină ferestrele închise", a scris el pe rețelele de socializare, adăugând că condițiile apei și ale aerului sunt monitorizate continuu.

Nava este un petrolier de mare tonaj și a fost inclusă pe lista sancțiunilor impuse Ucrainei ca parte a flotei din umbră a Rusiei pe 12 februarie 2026.