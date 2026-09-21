Lăcrămioara Perijoc luptă azi la Campionatele Europene de box, live în AntenaPLAY

Campionatele Europene de box de la Sofia continuă cu ziua 5. În exclusivitate în AntenaPLAY , trei români sunt implicaţi în turul 2 al competiţiei din ţara vecină.

Lăcrămioara Perijoc participă la Europenele de box de la Sofia - Profimedia (imagine ilustrativă)

Andrei Găvae (60 kg), Lăcrămioara Perijoc (57 kg) şi Marian Alexandru Buleu (75 kg) sunt implicaţi în luptele de la competiţia care a adus la start cei mai buni pugilişti de pe continent.

Lăcrămioara Perijoc o înfruntă pe Nikolina Cacic, în al patrulea meci din sesiunea de seară, în timp ce Marian Alexandru Buleu îl înfruntă pe Callum Makin, în al nouălea meci din sesiunea de seară.

Din păcate, balul a fost deschis de Andrei Găvae, care a pierdut duelul cu Radoslav Rosenov.

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Eveniment istoric la care România speră la medalii

Conform as.ro, România participă la Campionatele Europene de box pentru seniori de la Sofia. Turneul are loc la ASICS Arena și reprezintă un eveniment istoric pentru boxul continental, fiind prima ediție a Campionatelor Europene de seniori organizată sub egida European Boxing. La Sofia sunt prezenți cei mai valoroși pugiliști de pe continent, atât la masculin, cât și la feminin.

"Tricolorii" vor încerca să obțină rezultate cât mai bune și să lupte pentru medalii într-o competiție de referință pentru boxul european. Participarea vine după "Golden Belt", turneu desfășurat la Brăila în luna iulie și considerat de European Boxing o bună oportunitate de pregătire înaintea Europenelor. Competiția de la Sofia se va încheia pe 26 septembrie, când sunt programate finalele pentru titlurile continentale.