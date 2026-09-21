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Video Tramvai cuprins de flăcări în Sectorul 2. Ce ar fi provocat incendiul

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Editor Alexandra Paraschiv | Timp citire: 1 minut
Publicat la 21.09.2026, 09:44 | Modificat la 21.09.2026, 09:54

Aseară, în sectorul 2 al Capitalei, la ora la care ieşim de la muncă obosiţi şi cu tot felul de gânduri, o garnitură a luat foc. Nu cât să rănească pe cineva, dar cât să sperie pe toată lumea.

Aseară, în Sectorul 2 al Capitalei, în jurul orei 19:00, o garnitură de tramvai a luat foc pe Șoseaua Colentina, în stația Râul Colentina, pe sensul către Pasajul Colentina.

Incidentul s-a produs chiar la o oră aglomerată, când oamenii se întorceau de la serviciu. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Vatmanul a intervenit rapid și a folosit stingătoarele din dotarea tramvaiului pentru a lichida focul.

Din fericire, vatmanul a reuşit să stingă focul la timp. Şi, cum cere procedura, tramvaiul a fost retras şi va fi verificat la depou. Dar de la ce a luat, totuşi, foc? Din primele informaţii, ar fi fost o problemă la unul din transformatoarele amplasate deasupra tramvaiului.

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Tramvaiul a fost retras și va fi verificat de o comisie tehnică la sosirea în depou, unde urmează să fie stabilită cu exactitate cauza incidentului.

Important este că, în urma incendiului, nu au fost înregistrate victime sau călători accidentați.

Alexandra Paraschiv
Alexandra Paraschiv
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