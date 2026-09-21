Aseară, în sectorul 2 al Capitalei, la ora la care ieşim de la muncă obosiţi şi cu tot felul de gânduri, o garnitură a luat foc. Nu cât să rănească pe cineva, dar cât să sperie pe toată lumea.

Aseară, în Sectorul 2 al Capitalei, în jurul orei 19:00, o garnitură de tramvai a luat foc pe Șoseaua Colentina, în stația Râul Colentina, pe sensul către Pasajul Colentina.

Incidentul s-a produs chiar la o oră aglomerată, când oamenii se întorceau de la serviciu. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Vatmanul a intervenit rapid și a folosit stingătoarele din dotarea tramvaiului pentru a lichida focul.

Din fericire, vatmanul a reuşit să stingă focul la timp. Şi, cum cere procedura, tramvaiul a fost retras şi va fi verificat la depou. Dar de la ce a luat, totuşi, foc? Din primele informaţii, ar fi fost o problemă la unul din transformatoarele amplasate deasupra tramvaiului.

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Tramvaiul a fost retras și va fi verificat de o comisie tehnică la sosirea în depou, unde urmează să fie stabilită cu exactitate cauza incidentului.

Important este că, în urma incendiului, nu au fost înregistrate victime sau călători accidentați.