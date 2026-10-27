Vladimir Lipaev, ambasadorul Rusiei la București, a avut o primă reacţie după convocarea de la Ministerul Afacerilor Externe, privind atacul de la Carfil, judeţul Braşov. Diplomatul a negat că Rusia a comis sabotajul și a susținut că e vorba de o "acuzație fără temei" și de "insinuări calomnioase".

Ambasadorul a mai făcut referire şi la atacurile ruse asupra navelor comerciale din Marea Neagră, dând din nou vina pe Ucraina.

Mesajul integral al ambasadorului Rusiei în România

"La 27 octombrie, Ambasadorul Federației Ruse, Vladimir Lipaev, a fost invitat la Ministerul Afacerilor Externe al României pentru o întrevedere, în cadrul căreia partea română a acuzat fără temei Rusia de organizarea incendiului izbucnit la 14 septembrie la una dintre întreprinderile din Brașov. Desigur, nu au fost prezentate niciun fel de dovezi.

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Diplomatul rus a respins categoric insinuările calomnioase pe această temă, subliniind că Federația Rusă nu a planificat, nu a coordonat și nu a desfășurat niciodată acte de sabotaj pe teritoriul României și nici pe teritoriul altor state străine. Acesta a îndemnat partea română să nu atribuie Rusiei stilul și metodele aliatului României, regimul neonazist de la Kiev, al cărui caracter terorist este bine-cunoscut.

Șeful misiunii diplomatice ruse a calificat tentativele de a pune pe seama Rusiei responsabilitatea pentru incidentele care implică nave maritime în Marea Neagră drept manifestări de cinism politic și ipocrizie. Nu este un secret pentru nimeni că singura sursă de amenințări la adresa siguranței navigației în regiune este Ucraina și complicii săi, care îi furnizează armament. Mai mult decât atât, regimul de la Kiev nu numai că nu își neagă crimele, ci se și mândrește cu acestea. Ambasadorul a reamintit că, de la începutul anului, forțele armate ale Ucrainei au vizat peste 250 de nave comerciale care operau în interesul operatorilor economici ruși, iar 28 de marinari și-au pierdut viața. Niciuna dintre aceste nave nu transporta încărcături militare. Cu toate acestea, nimeni din Occident, inclusiv România, nu a condamnat aceste atacuri. Bucureștiul a început să își manifeste „îngrijorarea” abia atunci când livrările militare ilegale către regimul de la Kiev prin porturile de la Marea Neagră au fost blocate.

Vladimir Lipaev a îndemnat partea română să conștientizeze că pericolul pentru România nu îl reprezintă Rusia, ci urmarea docilă a cursului de escaladare impus de vârful birocratic al NATO și al Uniunii Europene, care a pierdut contactul cu realitatea", se arată în comunicat.