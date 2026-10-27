Zbor fără avion, adrenalină la maximum şi senzatia că poţi sfida gravitaţia. Într-un tunel vertical de vânt, curenții de aer îți susțin corpul, iar fiecare mișcare a brațelor și picioarelor îți schimbă poziția în aer. Vorbim de bodyflying, o disciplină sportivă internațională, cu probe de precizie, sincronizare și acrobație. Acum, sportul poate fi practicat și în România.

Ca să încerci să zbori ai nevoie mai întâi de o scurtă sesiune de instruire. Înveți cum să-ți poziționezi corpul și cum să-ți controlezi mișcările în aer.

Camera de zbor are un diametru de 3 metri și o înălțime de 10 metri, iar curenții de aer pot atinge viteze de până la 290 km/h. Alaturi de mine e unul din cei 12 instructori de zbor cu experiență. Echipa reuneste specialisti veniti aici din Ucraina, Letonia, Marea Britanie și România.

Cum poţi zbura fără avion

Curenţii puternici ţin trupul în aer, la aproximativ un metru înălţime, recreând senzaţia de cădere liberă.

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După ce am încercat zborul pe pielea mea, pot spune un lucru: să stai în aer e partea spectaculoasă. Să înveți să te si controlezi – eh asta e o provocare.

Pentru paraşutişti, tunelul aerodinamic este un instrument de pregătire. Pot repeta mişcarile, îşi pot corecta poziţia şi pot exersa fără să depindă de un avion.

"Ce poţi să faci într-un tunel în 30 de minute, chiar o oră, e echivalentul a 200 de salturi. Un astfel de loc ca să te antrenezi e o oportunitate unică, deoarece, când sari cu paraşuta de la 4000 de n-ai timp cam un minut să îţi faci toată treaba, pe când aici ai la dispoziţie cât vrei tu", a declarat Mihnea Riteș – campion național la parașutism în 2026.

La bodyflying ... cerul e limita când vine vorba de vârstă. Nikola e din Letonia. Are 10 ani si de 6 ani se joacă cu gravitaţia.

Investiţia unică în România

"Este distractiv, dar și provocator, în acelaşi timp. Provocator pentru că, dacă te încurci, poate că o iei în sus sau în jos, deci, trebuie să fii în control. Cea mai bună parte este că eşti în aer şi simţi că efectiv zbori", spune Nikola.

"Poţi să înveţi foarte multe, în fiecare zi. E un sport, e un stil de viaţă, la început simţi că nu ştii nimic, dar apoi, cu fiecare secundă care trece, devii mai bun, ai mai multă liberatate. E ca la înot!", a declarat Juris.

În spatele experienţei stau 5 ani de proiectare şi o investiţie de aproape 10 milioane de euro. Camera de zbor, unică în Romania, ar putea fi folosită inclusiv de Aeroclubul României, Federația Română de Parașutism, dar și de angajaţi MAI și MAPN.

"Experienţa pe care o câştigi în tunel este foarte greu de echivalat în mediul de cădere libere. Un zbor de un minut în tunel, echivaleaza cu un salt cu paraşuta, adică o oră de zbor, 60-70 de salturi", a declarat Tiberiu Rada – manager locaţie.

Proiecte asemănătoare sunt în dezvoltae si în Bucureşti şi în Cluj.