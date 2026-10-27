Exit-poll în Israel: Blocul anti-Netanyahu conduce, dar niciuna din tabere nu are o majoritate clară

Sondajele la ieșirea din urne indică un câștigător clar în alegerile din Israel, atât premierul în exercițiu, Benjamin Netanyahu, cât și principalul său contracandidat, Gadi Eisenkot, părând să nu aibă o cale clară spre victorie. Atât Benjamin Netanyahu, cât și Gadi Eisenkot sunt așteptați să revendice victoria după încheierea votului. Partidele arabe înregistrează un rezultat foarte bun. Prezenţa a fost una record, de 74,3% până la ora 20:00, potrivit Comisiei Electorale Centrale, comparativ cu 66,3% la aceeași oră la alegerile din 2022.

Partidul Likud al prim-ministrului Benjamin Netanyahu a obţinut cele mai multe voturi în alegerile de marţi, însă niciuna dintre cele două tabere politice din Israel nu are o cale clară către formarea unui guvern, arată sondajul la ieşirea de la urne realizat de Canal 12, relatează The Times of Israel.

52 de mandate vs 50 de mandate

Sondajul la ieşirea de la urne arată că blocul partidelor evreieşti care se opun lui Netanyahu este cel majoritar şi se estimează că va obţine un total de 52 de mandate, comparativ cu 50 de mandate pentru partidele care îl susţin pe premier. Însă niciuna dintre tabere nu se apropie de majoritatea de 61 de locuri din Knesset, care are 120 de locuri.

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Partidele conduse de arabi, care se opun şi ele lui Netanyahu, se estimează că vor obţine un total de 18 locuri, un număr record pentru acest sector.

Conform sondajului la ieşirea de la urne, Likud va obţine 24 de locuri în Knesset, în timp ce partidul de opoziţie de centru Yashar, condus de Gadi Eisenkot, va obţine 22 de locuri.

Lipsa unui câştigător clar este în concordanţă cu sondajele din ultimele săptămâni, care au prevăzut un rezultat electoral neconcludent. Acest lucru indică faptul că, în zilele şi săptămânile următoare, partidele şi liderii acestora vor negocia între ei în încercarea de a aduna suficient sprijin pentru a forma un guvern, eventual cu sprijinul partidelor conduse de arabi, care, în general, nu s-au alăturat coaliţiilor de guvernare.

Atât Netanyahu, cât şi Eisenkot ar putea să-şi declare victoria şi să îi ceară preşedintelui Isaac Herzog să le acorde prioritate în formarea unui guvern, având în vedere că Netanyahu conduce cel mai mare partid, iar Eisenkot conduce cel mai mare bloc.

Totuşi, rămâne deschisă şi posibilitatea ca nici Netanyahu, nici adversarii săi să nu reuşească să formeze o coaliţie. În acest caz, Israelul ar putea organiza alegeri repetate, Netanyahu rămânând în funcţia de prim-ministru interimar. Aceasta ar fi o repetare a perioadei 2019–2022, când ţara a organizat cinci runde de vot.

Sondajul la ieşirea de la urne apare în momentul în care Comisia Electorală Centrală a început deja numărarea voturilor. Comisia va furniza rezultatele oficiale pe parcursul nopţii, iar rezultatele reale diferă adesea de proiecţiile sondajelor la ieşirea de la urne, subliniază The Times of Israel.

Pe locul al treilea, potrivit sondajului la ieşirea de la urne, se află partidul de opoziţie B’Yachad, condus de fostul prim-ministru Naftali Bennett, cu 12 locuri, urmat de partidul Lista Comună, condus de arabi, cu 11 locuri.

Două partide mici, Rezerviştii (nealiniaţi) şi Poporul Israelului (de dreapta), se estimează că nu vor atinge pragul minim de 3,25% din voturi necesar pentru a intra în Knesset, potrivit Canal 12.

Prezenţă record de 74,3% până la ora 20.00. Unele oraşe a fost de 80%

În timp ce prezența la vot la nivel național a ajuns la 74,3% până la ora 20:00, unele localități au înregistrat procente mult mai ridicate, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale.

Pe primul loc se află Bat Hen, o localitate de pe coasta centrală a Israelului, unde 97,9% dintre alegătorii cu drept de vot s-au prezentat la urne. În total, în Bat Hen au fost exprimate 423 de voturi.

Și alte localități mici au înregistrat rate de participare la vot la fel de ridicate.

În rândul orașelor mai mari, se remarcă Rosh Haayin, cu o prezență de 79%, echivalentul a 42.235 de voturi, orașul beduin Rahat, cu 79,8%, respectiv 34.707 voturi, și Modiin Illit, cu 77,3%, adică 30.430 de voturi.

În Tel Aviv, prezența la vot era de 63,6% la ora 20:00, echivalentul a 301.639 de voturi.

În Ierusalim, participarea a ajuns la 62%, respectiv 282.870 de voturi, în timp ce în Haifa s-a înregistrat o prezență de 59,8%, echivalentul a 160.146 de voturi.