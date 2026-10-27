Vremea de mâine 28 octombrie. Ploi, lapoviţă şi rafale de vânt în mai multe regiuni. Unde va fi cel mai frig

Vremea se menţine rece şi închisă în sudul şi estul ţării, unde sunt aşteptate ploi şi intensificări ale vântului. În celelalte regiuni, temperaturile vor creşte uşor, iar precipitaţiile vor fi puţine. Maximele se vor încadra între 10 şi 18 grade, în timp ce la munte, la altitudini mari, vor fi posibile precipitaţii mixte.

Vremea la noapte

La noapte, cerul va fi mai mult noros în sudul, estul și centrul țării și temporar va ploua în Dobrogea, Muntenia, Moldova, cea mai mare parte a Olteniei și pe arii restrânse în Transilvania, iar la altitudini de peste 1700 m în Carpații Meridionali vor fi precipitații mixte. Cantitățile de apă vor fi de 2...10 l/mp și pe alocuri în sud-est de 15...20 l/mp.În restul teritoriului înnorările vor fi temporare și probabilitatea de ploaie redusă. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în estul Munteniei unde vor fi viteze de 50...70 km/h, dar temporar și în sudul Moldovei și în Dobrogea (40...50 km/h), iar în zona montană înaltă rafalele vor depăși 60...70 km/h. Temperaturile minime se vor situa între 2...3 grade în zonele deluroase și depresionare din vestul țării și 13...14 grade pe litoral. Pe arii restrânse în regiunile intracarpatice și izolat în rest va fi ceață.

Vremea la noapte

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Vremea de mâine 28 octombrie în ţară

În estul și în sudul țării vremea se va menține rece și închisă, iar în restul teritoriului valorile termice vor crește față de ziua precedentă și înnorările vor fi temporare. Temporar va ploua slab (cantități de apă în general de 2...6 l/mp) local în Oltenia, Muntenia, Moldova și Dobrogea, pe arii restrânse în Transilvania și izolat posibil în celelalte regiuni, iar pe crestele montane ale Carpaților Meridionali trecător vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua în estul Munteniei, sudul Moldovei, pe litoral și în zona montană înaltă, cu viteze în general de 40...50 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade, iar cele minime se vor încadra între 4 și 13 grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral. Dimineața și noaptea pe arii restrânse în regiunile intracarpatice și izolat în rest va fi ceață.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 28 octombrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea va fi închisă și temporar va ploua slab (cantități de apă de 2...4 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 13...14 grade, iar cea minimă de 8...10 grade. Spre sfârșitul intervalului vor fi condiții de ceață.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea va fi închisă şi va ploua mai slab ca în ziua precedentă. Vântul va sufla slab şi izolat, iar temperaturile maxime vor atinge în jur de 13 grade, puţin mai cald decât ieri.

Vremea de mâine 28 octombrie la munte

Cerul va avea înnorări, mai persistente în Carpații Meridionali și Orientali, unde local va ploua, iar pe creste trecător vor fi precipitații mixte (cantități de precipitații în general de 2...6 l/mp). În restul zonei precipitațiile se vor semnala doar izolat. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona înaltă, cu viteze în general de 40...50 km/h.. Valorile termice vor fi în creștere ușoară față de intervalul precedent în cea mai mare parte a zonei montane.