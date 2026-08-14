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Video Un ucrainean s-a uns cu smoală ca să spargă un magazin. După arest, polițiștii s-au chinuit 5 ore să-l spele

Un ucrainean s-a uns cu smoală ca să spargă un magazin. După arest, polițiștii s-au chinuit 5 ore să-l spele Tânăr ucrainean acoperit cu smoală, prins după ce a jefuit un magazin - Poliţia din Kiev Galerie (3)
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Denisa Gheorghe | Timp citire: 2 minute
Publicat la 14.08.2026, 16:42 | Modificat la 14.08.2026, 16:42

Un tânăr din Kiev a fost prins de polițiști după ce a încercat să jefuiască un magazin folosind o metodă de camuflare ieșită din comun. După reținere, oamenii legii s-au confruntat cu o problemă neașteptată.

Incidentul a avut loc în noaptea de 13 august, într-un supermarket din districtul Sviatoșîn, din Kiev. Potrivit Ukrainska Pravda, bărbatul, în vârstă de 26 de ani, a decis să se acopere cu smoală pentru a fi mai greu de observat pe întuneric.

S-a băgat într-un butoi cu smoală ca să se camufleze

Potrivit anchetatorilor, tânărul a găsit un butoi cu smoală pe un șantier și a intrat în el, sperând că astfel îşi va ascunde identitatea.

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Ulterior, a spart cu piciorul o ușă de sticlă și a pătruns în magazin, unde a pus într-un sac țigări, suc, dulciuri, o portocală, un grepfrut și șervețele umede.

Nu a reușit însă să plece cu mai multe produse, după ce agenții de pază l-au surprins. Bărbatul a fugit de la fața locului cu sacul în care se aflau bunurile furate.

A aruncat cu pietre în geamurile unui liceu

Potrivit poliției, tânărul și-a continuat seria de incidente și în drum spre casă. Acesta a început să arunce cu pietre în ferestrele unui liceu.

În acel moment a fost observat de polițiști, care i-au găsit și sacul cu produsele furate. Atunci, tânărul a fost reținut.

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Polițiștii au avut nevoie de cinci ore ca să îl curețe

După reținere, oamenii legii au constatat că înainte de a-l putea duce la secție și audia trebuiau mai întâi să îl spele de smoală.

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Pentru curăţarea tânărului, oamenii legii şi-au alocat peste cinci ore şi au avut nevoie de perii de pantofi, 12 litri de ulei și 4 litri de detergent, au transmis autoritățile.

Anchetatorii din cadrul Poliției Sviatoșîn l-au pus sub acuzare pentru jaf și huliganism.

Denisa Gheorghe
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