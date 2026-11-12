Se conturează un nou scenariu în ancheta carambolului de pe autostrada Trakia din Bulgaria. Şeful anchetatorilor şi-a schimbat declaraţia şi a stabilit că şoferul de TIR român NU ar fi vinovat de producerea primei coliziuni. Şoferul a fost iniţial reţinut şi audiat, dar a fost eliberat ieri după-amiază. El le-a povestit anchetatorilor că a încetinit din cauza ceţii şi a fost lovit în spate de un autocar, aşa că nu va fi pus sub acuzare.

Anchetătorii bulgari iau acum în calcul două ipoteze. Prima este că șoferul român ar fi încetinit pentru că în fața lui se afla un vehicul defect. A doua că ar fi redus viteza din cauza ceții extrem de dense, iar șoferul autocarului din spate nu a mai reușit să evite impactul.

Din acuzat, erou

Șeful Serviciului Național de Investigații din Bulgaria spune că TIR-ul românesc a reprezentat un obstacol pe autostradă, dar că prima coliziune din carambol a fost provocată de autocarul care l-a lovit din spate. O probă importantă va fi tachograful camionului, care va arăta cu ce viteză circula și dacă a oprit înainte de impact.

Articolul continuă după reclamă

Românul a fost eliberat aseară după 24 de ore petrecute în arestul poliției din Yambol. A fost eliberat fără să fie pus sub acuzare. Patronul firmei de transport unde acesta lucrează ne-a declarat că, imediat după accident, șoferul a coborât din cabină și i-a ajutat pe răniți. Nici vorbă să fi oprit camionul pe mijlocul autostrăzii, așa cum se credea inițial.

Între timp, bilanțul tragediei a crescut la 12 morți după ce unul dintre răniți, un bărbat de 50 de ani, a murit la spitalul din Sliven. Ancheta continuă. Sunt prevăzute audieri pentru peste 100 de persoane și 50 de expertize medico-legale. Anchetatorii vor verifica și legătura dintre cele două caramboluri, inclusiv modul în care unele vehicule au ajuns pe sensul opus al autostrăzii. Abia după finalizarea expertizelor, procurorii vor putea stabili responsabilitatea fiecărui șofer și vor decide dacă vor formula acuzații.