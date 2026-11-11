Un şofer român de TIR a fost reţinut după accidentul în lanţ din Bulgaria, în care 11 oameni şi-au pierdut viaţa. Bărbatul de 62 de ani conducea camionul de care s-au ciocnit celelalte maşini. Iar procurorii bulgari au vrut să stabilească dacă a făcut o manevră greşită. La audieri, românul a povestit că a încetinit din cauza ceţii şi a fost lovit în spate de un autocar, aşa că nu va fi pus sub acuzare. În carambol a fost implicat un al doilea şofer român, care se află acum în stare critică, la spital.

Camionul de la care a pornit accidentul în lanţ, din Bulgaria, era condus de un şofer român, de 62 de ani.

Se îndrepta spre Burgas, pentru a prelua marfă, pe autostrada învăluită de ceaţă. A fost lovit în spate de un autocar, apoi de alt camion, care transporta cereale. De aici s-au creat doua caramboluri pe ambele sensuri în care 86 de maşini au fost implicate.

"Şoferul lucrează de 20 de ani pentru o firmă din Mehedinţi. Şi făcea des drumuri în Bulgaria", spune patronul firmei de transport.

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"Este un băiat foarte bun. Muncitor, silitor. Chiar el a salvat din maşina care a luat foc. El a fost salvatorul omului aceluia. L-a scos din maşină", explică Iulian Corlan, administratorul firmei la care lucrează şoferul.

Românul a fost reţinut seara trecută

Totuşi românul a fost reţinut seara trecută. Anchetatorii au vrut să stabilească dacă doar a încetinit camionul, ori staţiona în momentul în care s-a produs coliziunea. După audieri, procurorii au decis să nu îl pună sub acuzare.

"Şoferul român afirmă că a încetinit din cauza ceții", spune Doicin Doicev, procuror Yambol.

"Era maşina în mers, nu staţiona. Din cauza autocarului care a venit din spate cu viteză şi nu a circulat regulamentar, la condiţiile meteo. Asta s-a întâmplat. Autocarul a fost de vină şi cel cu TIR-ul care era cu cereale încărcat. A intrat de a sărit cabina de pe el", menţionează Iulian Corlan, administratorul firmei la care lucrează şoferul.

"Datele iniţiale arată că vizibilitatea era de 70 - 80 de metri. Însă martorii spun că brusc au intrat într-o porţiune de drum unde a scăzut la 10 metri", spune Dobrin Dimitrov, director regional Ministerul bulgar de Interne.

11 oameni şi-au pierdut viaţa în accidentul în lanţ

Alţi 51 sunt internaţi, mulţi cu răni grave.

Ne putem da seama cât de violent a fost impactul dintre vehicule după cum arată această cabină de TIR. Turtită în totalitate. Iar aici, altă epavă distrusă şi mai rău. Din păcate, şoferii celor două camioane se numără printre cei care şi-au pierdut vieţile în accident. Acum, epavele sunt ridicate cu ajutorul macaralelor şi urmează să fie expertizate pentru ca anchetatorii să stabilească exact cum s-au produs coliziunile.

"Scenele au fost şocante. Vehiculele erau strivite, erau mulţi răniţi. Era îngrozitor de privit. Sunt lucruri care întrec imaginaţia şi totuşi le-am trăit", povesteşte Stancho Nankov, pompier.

Printre răniţi se numără un alt şofer român de TIR, internat în stare critică

Printre răniţi se numără un alt şofer român de TIR, de 58 de ani, din Piteşti. Este internat în stare critică, la Burgas.

"Mi-au zis că şansele sunt foarte rele. Este intubat, ventilat mecanic. A vorbit cu cumnatul meu când era la spital, în Yambol. Până să-l transfere aici. L-a sunat pe cameră. Era conştient, coopera. Dar a ajuns aici şi lucrurile s-au agravat", explică Mihai Chiriaţă, fiul românului rănit în accident.

"Pacientul se află la terapie intensivă, în urma unei intervenții chirurgicale; starea sa este stabilă, dar rămâne gravă. Primele 72 de ore sunt cele mai critice", spune Dimo Mitev, medic pe departamentul de chirurgie toracică.

Autostrada Trakia a fost redeschisă circulaţiei, dar pericolul care provocat tragedia de ieri este prezent şi astăzi. Priviţi cât de densă este ceaţa. Vizibilitatea este extrem de redusă, exact ca în dimineaţa în care 86 de vehicule s-au ciocnit în lanţ. Maşinile circulă din nou pe ambele sensuri în aceleaşi condiţii meteo care au transformat, ieri, această autostradă într-un loc al morţii.

Guvernul bulgar a anunţat că va oferi un ajutor de 8.000 de euro pentru fiecare familie care a pierdut pe cineva în accident.