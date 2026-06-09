Albia unui râu din judeţul Braşov a devenit focar de infecţie. De la resturi casnice şi până la animale moarte, toate se găsesc în apă şi pe malurile ei în cantități uriaşe.

Este vorba despre albia râului Gârcin, situată pe teritoriul municipiului Săcele, din județul Brașov.

Autoritățile iau măsuri în fiecare an pentru ecologizarea albiei, a malurilor și a terenurilor învecinate, deoarece în zonă se acumulează cantități uriașe de deșeuri de toate tipurile, de la resturi organice până la haine, saltele, plăpumi sau componente ale aparatelor electrocasnice.

În acest an, campania de ecologizare a albiei râului Gârcin, dar și a râului Tărlung, în care acesta se varsă, costă aproximativ 200.000 de lei. Suma este acoperită din bugetul local al municipiului Săcele.

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Astfel de acțiuni au loc anual. Anul trecut, aceeași operațiune a costat 150.000 de lei din bugetul local.

Potrivit autorităților locale, deșeurile colectate în acest an, care sunt în cantități foarte mari, vor fi sortate și reciclate acolo unde acest lucru este posibil.