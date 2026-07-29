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Răzbunare după despărțire în Teleorman. O tânără a spart geamurile casei și mașinii fostului iubit

Răzbunare după despărțire în Teleorman. O tânără a spart geamurile casei și mașinii fostului iubit - Shutterstock
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 29.07.2026, 12:59 | Modificat la 29.07.2026, 13:00

O tânără de 26 de ani din județul Teleorman a fost reținută pentru 24 de ore, după ce ar fi spart geamurile autoturismului și ale locuinței fostului său iubit. Bărbatul a alertat autoritățile printr-un apel la 112, potrivit News.ro.

Incidentele au avut loc marţi seară, pe strada Mihail Kogălniceanu din municipiul Roşiorii de Vede, unde o femeie de 26 de ani s-a întâlnit cu fostul concubin, cei doi luându-se la ceartă. Pe fondul conflictului verbal, tânăra de 26 de ani a spart geamurile autoturismului şi casei fostului său partener, bărbatul fiind cel care a sunat la 112 şi a solicitat intervenţia autorităţilor.

Echipajul de Poliţie care a intervenit a dus-o pe femeie la secţie, pentru audieri, iar în urma administrării probatoriului, tânăra a fost reţinută pentru 24 de ore.

Ea este pusă sub acuzare pentru infracţiunea de distrugere, ancheta derulându-se sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roşiori de Vede.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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