Un salvamar în vârstă de doar 16 ani este considerat un adevărat erou după ce a salvat un copil de aproximativ 10 ani, surprins de valurile puternice pe plaja Seabright Beach din Santa Cruz, California.

Momentul în care un salvamar de doar 16 ani își riscă viața și salvează un copil din valurile uriașe. VIDEO - Sursa: Captură foto X/ @Breaking911

Intervenția dramatică, surprinsă de un martor și distribuită pe rețelele sociale, arată lupta contracronometru dusă de adolescent pentru a-l aduce pe băiat în siguranță la mal, relatează New York Post.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Salvamarul de 16 ani a sărit imediat în apă

Incidentul a avut loc sâmbătă, când valurile puternice au luat prin surprindere mai mulți oameni aflați în apă. Potrivit lui Scott Vander Dussen, bărbatul care a filmat întreaga scenă, copilul a fost tras în larg în doar câteva clipe.

"I-a luat pe mulți prin surprindere. Din păcate, băiatul a fost copleșit de forța apei și a fost dus în larg într-o fracțiune de secundă", a declarat acesta pentru NBC.

În imaginile surprinse de martori se vede cum adolescentul intră fără ezitare în apă și încearcă să ajungă la copil, în timp ce valurile uriașe se sparg în mod repetat peste amândoi. Timp de câteva momente, salvamarul luptă cu curenții puternici pentru a-l ține pe băiat la suprafață și a-l aduce spre țărm.

Un al doilea salvamar și mai mulți oameni aflați pe plajă au intervenit

La scurt timp, un al doilea salvamar și mai mulți oameni aflați pe plajă au intervenit și au reușit să îi scoată pe amândoi în siguranță din apă.

Copilul a fost preluat de paramedici, evaluat medical și apoi reunit cu familia sa.

Imaginile au fost distribuite de mii de ori pe internet, iar numeroși utilizatori au lăudat curajul adolescentului. Printre cei care au reacționat s-a numărat și Eric Trump, care a redistribuit videoclipul și a scris: "Acordați acestui salvamar de 16 ani cea mai înaltă distincție civilă. Asta înseamnă ce este mai bun în America! Felicitări!".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Scott Vander Dussen este convins că intervenția rapidă a făcut diferența dintre viață și moarte.

"Mă bucur că totul s-a terminat cu bine. Sunt convins că, dacă salvamarii nu ar fi fost acolo, băiatul nu s-ar fi întors acasă în acea seară", a spus martorul.

Potrivit autorităților, valurile periculoase și curenții puternici sunt așteptați să se mențină în zona Santa Cruz și în următoarele zile, iar salvamarii îi avertizează pe turiști să fie extrem de prudenți atunci când intră în apă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările