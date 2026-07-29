Milioane de români din întreaga ţară aşteaptă cu nerăbdare să încaseze pensiile aferente lunii august din 2026.

Pentru că traversăm o perioadă tulbure, din punct de vedere economic, când nu ştim ce scumpiri mai aduce ziua de mâine, cei mai mulţi dintre seniori abia aşteaptă să încaseze pensiile pe august, pentru a-şi drămui cu mare atenţie micile avuţii.

Bucuria banilor încasaţi, evident, nu va fi una de lungă durată, mai ales dacă ne gândim că, în august 2026, programul conform căruia sunt achitate pensiile poate suferi modificări.

Când intră pensiile pe card în august 2026

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Românii care au optat pentru varianta de a primi pensia pe card, trebuie să se aştepte ca acestea să intre pe card miercuri, 12 august 2026, sau cel mult joi, 13 august 2026. Doar punctual pot apărea mici întârzieri în aceste cazuri.

Pe de altă parte, românii care încasează pensiile prin intermediul reprezentanţilor Poştei Române ar trebui să se aştepte ca încasarea banilor să se facă începând cu ziua de luni, 3 august 2026. De obicei, pensiile se încasează, prin Poşta Română, în prima jumătate a lunii, însă în august există riscul să apară mici întârzieri, faţă de normal, mai ales dacă ne gândim că este şi o lună a concediilor, în care instituţia nu lucrează cu întreg efectivul.