Momente de panică în oraşul Balş, judeţul Olt. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce un incendiu a izbucnit la mansarda unui bloc. 52 de persoane au fost evacuate din imobil. Pompierii au avut o misiune dificilă, dar din fericire, au reuşit să oprească flăcările înainte să se extindă.

Un incendiu a izbucnit vineri noaptea la un bloc din Balș. Peste 50 de persoane au fost evacuate. Șapte echipaje SMURD se află la fața locului.

Vineri noaptea, un incendiu a izbucnit la un bloc din orașul Balș, strada Nicolae Bălcescu.

Au fost evacuate 52 de persoane. La fața locului, acționează 6 autospeciale de stingere, 7 echipaje SMURD și 2 autospeciale pentru intervenție la înălțime.

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De asemenea, sunt prezente și mai multe autospeciale pentru primă intervenție.

Potrivit autorităților, misiunea este încă în dinamică.