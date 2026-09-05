Video Incendiu la un bloc din Balș. Zeci de persoane au fost evacuate
Momente de panică în oraşul Balş, judeţul Olt. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce un incendiu a izbucnit la mansarda unui bloc. 52 de persoane au fost evacuate din imobil. Pompierii au avut o misiune dificilă, dar din fericire, au reuşit să oprească flăcările înainte să se extindă.
Un incendiu a izbucnit vineri noaptea la un bloc din Balș. Peste 50 de persoane au fost evacuate. Șapte echipaje SMURD se află la fața locului.
Vineri noaptea, un incendiu a izbucnit la un bloc din orașul Balș, strada Nicolae Bălcescu.
Au fost evacuate 52 de persoane. La fața locului, acționează 6 autospeciale de stingere, 7 echipaje SMURD și 2 autospeciale pentru intervenție la înălțime.
De asemenea, sunt prezente și mai multe autospeciale pentru primă intervenție.
Potrivit autorităților, misiunea este încă în dinamică.