Armata a făcut astăzi o demonstrație de forță pe străzile Capitalei. Tancuri, blindate și lansatoare de rachete au trecut pe sub Arcul de Triumf, la repetiția pentru Ziua Națională. Militarii au avut de înfruntat o vreme cruntă, iar câteva huse de protecție puse pe drapele au fost suficiente să aprindă teoriile conspirației în online.

Pe un frig pătrunzător şi un vânt aspru militarii au bătut vreme de patru ore, până la perfecţiune, pasul de defilare pentru parada de Ziua Naţională.

Aproximativ 2.000 de militari și specialiști români, alături de 350 de militari străini din 20 de țări, vor defila de Ziua Națională. Românii vor vedea tancul francez Leclerc, obuziere Caesar, lansatoare HIMARS, sisteme Patriot și Gepard, blindate Cobra II și transportoare Piranha V. Vin și drone de recunoaștere, roboți pentru intervenții la incendii și sisteme pentru detectarea minelor marine. Iar pe cer sunt programate 45 de aeronave.

"Aeronavele F16 ale Bazei 86 şi 71, Aeronave C 27 Spartan, Hercules şi Puma de la MApN. Vor participa şi partenerii spanioli şi americani cu aeronave din dotarea lor", a spus Vlad Grosu, pilot de elicopter.

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Militarii străini au venit la repetiţie din bazele în care se pregătesc alături de români. Ploaia devenită ninsoare nu le-a stricat buna dispoziţie.

"Suntem foarte onoraţi să fim prezenţi aici şi să reprezentăm Statele Unite la această sărbătoare în România, o ţară frumoasă, cu oameni frumoşi şi foarte prietenoşi", a spus Christian Hecht, Brigada "Dagger", Armata SUA.

"40 de militari participă la defilare şi aproximativ 10 de vehicule. Misiunea noastră în România este să ne antrenam cu toate naţiunile detaşate aici, de asemenea, cu forțele române", a precizat Franc De Chemin,

comandantul multinațional al bataionului detaşat în România.

Spectaculoasă a fost defilarea cailor Jandarmeriei. Alături de ei, salvatorii și echipele de intervenție au prezentat echipamentele cu care ajung acolo oriunde oamenii au nevoie de ajutor.

"În premieră, la parada de 1 Decembrie vor putea fi văzute autospecialele jandarmilor scafandri şi paraşutişti ai Brigăzii speciale a Jandarmeriei Române. De asemenea, maşinile structurilor canine ale Poliţiei Române", a spus Monica Dajbog, purtător de cuvânt MAI.

"Vom avea patru sisteme autonome fără pilot, prezentate, 3 în defilare şi unul în expoziţia statică, o dronă maritimă ASMINES, dezvoltata la Academia Navala de specialişti, colegii noştri", a spus Alex Turturică, purtător de cuvânt Forţele Navale Române.

Husele de pe drapele au stârnit teorii în online. Unii s-au grăbit să acuze armata că ar fi învelit drapelul naţional în saci de gunoi. MApN a explicat că erau doar husele standard pentru protecție.

"Husele pe care le avem sunt de trei culori, verzi, negre si transparente. Ca să evităm orice confuzie sau ceva ce ar putea fi insinuat, le-am dat pe toate jos", a explicat generalul Daniel Pop, comandantul paradei.

Luni, militarii mai au o repetiție generală la Arcul de Triumf. Marți, la paradă, vremea va fi mai liniștită decât astăzi, dar frigul devine pătrunzător. În București, sunt aşteptat temperaturi de până la minus 7 grade Celsius. Parada de Ziua Naţională se vede în direct la Antena 1, marţi, de la ora 11.00.