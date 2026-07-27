Grevă anunțată la ANAF, Vamă și Finanțe din cauza Legii salarizării: Pierdem până la 4.000 de lei pe lună

Angajații din ANAF, Vamă și Finanțe se pregătesc să intre mâine în grevă de solidaritate, în semn de protest față de actuala formă a proiectului Legii salarizării. Alianța Națională a Sindicatelor Bugetarilor "SEDLEX" respinge proiectul și avertizează că acesta ar putea provoca pierderi salariale importante pentru angajații din administrația publică.

Presedintele sindicatului Alinta Nationala Sed Lex, Vasile Marica, a condus, luni 15 Mai 2017, cateva zeci de functionari ANAF, intr-un mars de protest impotriva Legii salarizarii, mars incheiat in fata ministerului Finantelor din Bucuresti. 22.000 de angajati din Finante au declansat luni o greva spontana ca raspuns la proiectul guvernului. - Hepta

Alianța SEDLEX, care reprezintă salariați din finanțe, vamă, muncă, mediu, statistică și administrația locală, susține că proiectul creează inechități majore în sistemul bugetar și ar avea un impact financiar negativ asupra funcționarilor publici.

Potrivit sindicaliștilor, angajații reprezentați de organizație ar putea pierde între 2.000 și 4.000 de lei lunar dacă legea va fi adoptată în forma actuală.

SEDLEX pregătește greva de solidaritate

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Biroul Executiv al Alianței SEDLEX s-a întrunit într-o ședință extraordinară și a decis în unanimitate declanșarea procedurilor pentru organizarea grevei de solidaritate în toate structurile pe care le reprezintă.

Organizația urmează să anunțe public zilele în care fiecare sector din administrația publică se va alătura protestului.

"Îndepărtarea de la principiile echității sociale și diminuarea veniturilor reprezintă un atac direct la stabilitatea personalului din administrație", au transmis reprezentanții sindicali.

Sindicaliștii afirmă că nu vor accepta adoptarea unui cadru legislativ pe care îl consideră nedrept și anunță că vor folosi toate mijloacele legale pentru protejarea veniturilor și drepturilor angajaților.

"Refuzăm legitimarea unui cadru legislativ strâmb și vom folosi toate pârghiile sindicale legale pentru a proteja drepturile și veniturile membrilor noștri de sindicat", a transmis Vasile Marica, președintele Alianței Naționale a Sindicatelor Bugetarilor SEDLEX.