Scandalul celor mai urmărite influnceriţe din ţară s-a mutat din online în realitate. Andreea Bostănica și Iuliana Beregoi s-au luat la bătaie într-un restaurant de lux din Chişinău. Ambele erau cu familia, erau însoţite de adulţi care au intervenit prea târziu. Iar asta este de fapt cea mai mică problemă. Marea problemă, miza reală, este că milioane de copii şi adolescenţi se uită la aceste violenţe şi le văd pe aceste tinere ca pe nişte adevărate repere în viaţă. Cu vieţi de lux, mulţi bani şi mulţi fani. Psihologii trag un semnal de alarmă: părinţii trebuie să coalizeze şi să limiteze impactul devastator al acestor modele de pe internet.

S-a întâmplat într-un restaurant de lux din Chişinău. Iuliana Beregoi lua masa alături de sora şi de iubitul ei, când în local a apărut şi influenceriţa Andreea Bostănica împreună cu familia ei. După luni la rând în care şi-au aruncat vorbe grele online, spiritele s-au încins repede şi în realitate. Bătaia din imagini are loc între Ana, sora Iulianei Beregoi şi rivala acesteia. La faţa locului au ajuns poliţia şi ambulanţa. După incident, postările pe conturile celor două creatoare de conţinut au început să curgă. Ambele tabere susţin că au fost agresate.

Câştigurile celor două influenceriţe sunt de ordinul sutelor de mii de euro

"Mi-a dat o lovitura către braţul drept. Mi-a dat telefonul jos. A început să mă tragă de păr şi să îmi ofere lovituri la cap. Normal că şi eu am răspuns. Eu deja de mult timp am frică să ies în oraș fără fratele meu. Îmi e frică pentru familia mea", a spus Andreea Bostănică pe Instagram. "Cum poți sa fii un monstru în halul acesta? Am venit sa mănânc și sa intri peste mine cu mama ta. Să sari la sora mea la bătaie, sa o tragi de păr", a declarat Iuliana Beregoi pe Instagram. Cele două tinere sunt cele mai cunoscute influenceriţe ale noii generaţii. Andreea Bostănică are 10 milioane de urmăritori, iar Iuliana Beregoi depăşeşte 5 milioane.

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"Un incident cu o anumită amploare, care a fost sau nu cu conţinut regizat şi acceptat, doar cele două ştiu, nu va produce niciodată urmăritori noi. Ma gândesc la elementele de anxietate în mintea celor care ar putea crede într-un astfel de eveniment. Avem nevoie ca părinții să se coalizeze și să interzică aceste informații să ajungă în marea mintea copiilor lor", a declarat Radu Leca, psiholog. Conflictul și rivalitatea dintre cele două influencerițe sunt vechi. În ultimii doi ani, schimburile de replici s-au transformat într-un ping-pong constant de acuzații și înțepături. Lucru care pe mulţi i-a făcut să creadă că scandalul ar fi regizat.

"Din simplu fapt ca eu acum am concerte și am 4 milioane, 7 milioane de abonati și ele au rămas în urma rau de tot și pentru ca eu sunt pe internațional au acesta invidie fata de mine", a spus Andreea Bostănică pe Instagram. "Tot ce faci tu este un circ prin care vrei să creşti şi să distrugi un om", a spus Iuliana Beregoi pe Instagram. De-a lungul timpului, acuzaţiile au ajuns şi în zona penală. Andreea Bostănica a povestit urmăritorilor săi un episod în care familia Iulianei beregoi ar fi trimis un sicriu acasă la Daniela Costeschi, o altă creatore de conţinut din Republica Moldova. Câştigurile celor două influenceriţe sunt de ordinul sutelor de mii de euro din colaborări online şi concerte.