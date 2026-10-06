De la prea puţinele investiţii, trecem la multele zile de concendiu de odihnă, care abia aşteaptă fie luate. Sigur nu aţi avut şansa să profitaţi de toate vara aceasta şi au rămas doar în acte.

Codul muncii prevede clar că toți salariații au dreptul la un concediu de odihnă plătit de cel puțin 20 de zile lucrătoare pe an. Cei care nu reușesc să își ia toate zilele de concediu în anul respectiv pot beneficia de zilele de concediu neefectuate și în anul următor. Mai mult, acestea pot fi reportate într-un interval de 18 luni. Spre exemplu, pentru anul 2026, dacă angajații nu reușesc să își efectueze integral concediul până la sfârșitul anului, zilele de concediu de odihnă neefectuate mai pot fi luate cel târziu până în iunie 2028.

De altfel, mulți presupuneau că, odată depășit acest termen de un an și jumătate, concediul neefectuat se pierde automat. Însă o decizie recentă a Înaltei Curți de Casație și Justiție aduce clarificări și asupra acestui aspect. Mai exact, angajații pot beneficia de compensații financiare pentru zilele de concediu neefectuate și după depășirea termenului de 18 luni, însă doar la încetarea contractului de muncă și numai în cazul în care angajatorul nu le-a oferit efectiv posibilitatea de a-și lua concediul de odihnă.

În schimb, dacă salariații au avut în mod real această posibilitate și au ales să nu își folosească zilele de concediu de odihnă, dreptul se pierde, iar zilele neefectuate nu mai pot fi compensate financiar.

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