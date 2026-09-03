Rafinăriile din Europa fac profituri uriaşe din benzină, pe fondul crizei globale de aprovizionare

Marjele de rafinare pentru benzină în Europa au depăşit miercuri 62 de dolari pe baril, apropiindu-se de recordul stabilit în 2022, în condiţiile în care conflictele din Orientul Mijlociu şi Ucraina limitează capacitatea globală de rafinare şi reduc disponibilitatea carburanţilor, transmite Reuters.

Benzina fizică Eurobob E5 s-a tranzacţionat miercuri la o primă de aproximativ 62,07 dolari pe baril faţă de contractele futures Brent, în creştere puternică faţă de 55,62 dolari cu o zi înainte, potrivit datelor LSEG şi participanţilor la piaţă.

Nivelul este foarte aproape de recordul de 62,10 dolari pe baril atins în iunie 2022, când pieţele petroliere au fost afectate puternic de perturbările provocate de începutul războiului din Ucraina.

”Atacurile tot mai numeroase asupra rafinăriilor din Orientul Mijlociu şi Rusia au limitat şi mai mult capacitatea globală de rafinare, deja foarte solicitată, împingând marjele produselor rafinate la noi maxime”, au arătat analiştii Goldman Sachs.

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Stocurile europene de benzină, la minimul ultimilor cinci ani

Profitabilitatea rafinăriilor europene este susţinută şi de nivelul foarte redus al stocurilor din hub-ul comercial şi de depozitare Amsterdam-Rotterdam-Anvers (ARA).

Nivelurile scăzute ale Rinului au limitat transporturile cu barjele, agravând deficitul de ofertă existent deja în bazinul Atlanticului, potrivit lui Janiv Shah, analist la Rystad Energy.

Stocurile de benzină din ARA au coborât săptămâna trecută la numai 752.000 de tone, cel mai redus nivel din septembrie 2021, potrivit datelor companiei olandeze Insights Global.

Europa este exportator net de benzină, în principal către Statele Unite, unde sezonul deplasărilor auto din timpul verii reprezintă perioada cu cea mai ridicată cerere anuală de carburant.

După încheierea sezonului de vară începe însă, în mod obişnuit, perioada lucrărilor de mentenanţă la rafinării, ceea ce ar putea restrânge şi mai mult oferta.

”Există temeri tot mai mari că, dacă rafinăriile americane îşi încep lucrările obişnuite de mentenanţă din septembrie, situaţia se va înrăutăţi. Dacă le amână, riscul unor defecţiuni ale rafinăriilor va creşte”, a declarat analistul PVM Tamas Varga.

Marjele pentru motorină rămân la niveluri record

Presiunile nu se limitează la benzină. Contractele futures pentru motorină în Europa au atins marţi un record de 78,91 dolari pe baril peste Brent, înainte de a coborî miercuri la aproximativ 77 de dolari.

Marjele motorinei au crescut puternic deoarece importatorii europeni concurează pentru aprovizionare cu cumpărători care anterior achiziţionau produse petroliere din Rusia, dar care au fost obligaţi să caute surse alternative după ce Moscova a impus interdicţii asupra exporturilor de combustibili.

Perturbările aprovizionării provocate de conflictul din Orientul Mijlociu au amplificat suplimentar presiunile asupra pieţei carburanţilor, potrivit Rystad Energy.