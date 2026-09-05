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Restricțiile de circulație din Piața Unirii vor fi ridicate înainte de începerea școlii

Restricțiile de circulație din Piața Unirii vor fi ridicate înainte de începerea școlii Restricțiile de circulație din Piața Unirii vor fi ridicate înainte de începerea școlii - Sursa: Facebook/ Daniel Băluţă
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Editor Denisa Vladislav | Timp citire: 1 minut
Publicat la 05.09.2026, 16:44 | Modificat la 05.09.2026, 16:46

Restricțiile de circulație din zona Piața Unirii - Cantemir - restaurant Horoscop vor fi ridicate înainte de începerea noului an școlar. Măsura face parte din planul anunțat pentru lucrările de refacere a Planșeului Unirii..

Ridicarea restricțiilor va permite revenirea traficului la configurația obișnuită, într-o perioadă în care valorile de trafic din București cresc semnificativ odată cu revenirea elevilor la școală, transmite Primăria Sectorului 4. 

În paralel, lucrările la noul Planșeu Unirii continuă în interiorul șantierului. Vechea structură, construită în urmă cu aproape 100 de ani și aflată într-o stare avansată de degradare, a fost înlocuită.

Constructorii urmăresc ca până la sfârșitul acestui an să fie finalizată întreaga placă de beton a noului planșeu.

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Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, va oferi detaliile privind ridicarea restricțiilor de trafic, stadiul lucrărilor și următoarele etape ale proiectului în cursul zilei de duminică, într-o conferință de presă.

Denisa Vladislav
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