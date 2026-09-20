Resturi de dronă în Marea Neagră, în judeţul Constanţa. Scafandrii militari au intervenit

Scafandrii de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române au intervenit duminică dimineața pentru neutralizarea unor resturi de dronă în zona Grindului Chituc, județul Constanța.

Intervenția a avut loc în jurul orei 9.30, după ce Ministerul Apărării Naționale a fost solicitat sâmbătă de Garda de Coastă pentru verificarea unui obiect plutitor, posibil fragment de dronă aeriană.

Obiectul fusese identificat la aproximativ 50 de mile marine est de Grindul Chituc.

La fața locului, echipa EOD a executat procedurile standard de neutralizare, iar zona a fost securizată.

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Potrivit MApN, nu există pericol pentru populație sau pentru traficul naval.