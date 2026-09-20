Peste 240 de copii au ajuns la Urgenţe în Bucureşti, în 6 luni, după accidente cu trotinete. 8% au sub 10 ani

Un număr de 242 de copii au ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului ”Grigore Alexandrescu” din Capitală , în perioada martie-august, cu traumatisme produse în accidente cu trotinete electrice.

Peste o treime dintre aceştia au avut nevoie de spitalizare, iar aproximativ 10% au fost internaţi la Terapie Intensivă cu leziuni foarte grave. Cei mai mulţi dintre pacienţi, 61%, aveau vârste cuprinse între 10 şi 15 ani, însă 8% dintre copiii accidentaţi aveau mai puţin de 10 ani, afirmă reprezentanţii unităţii sanitare, potrivit news.ro.

Aproximativ 10% dintre pacienţi au ajuns la ATI, având leziuni foarte grave.

Traumatismele suferite în accidentele cu trotinete electrice au fost diverse, de la leziuni cranio-cerebrale şi leziuni abdominale, inclusiv contuzii şi rupturi de organe, până la traumatisme ortopedice şi leziuni care au necesitat intervenţia specialiştilor în chirurgie plastică.

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Copiii au fost internaţi, în funcţie de leziunea cea mai gravă, în secţiile de Neurochirurgie, Chirurgie, Ortopedie sau Chirurgie Plastică, iar cazurile cele mai grave au rămas în Terapie Intensivă.

Cei mai numeroşi au fost copiii cu vârste între 10 şi 15 ani, care au reprezentat 61% din totalul cazurilor. Totodată, 8% dintre pacienţi aveau sub 10 ani, în timp ce adolescenţii au reprezentat aproximativ 31% dintre cazuri.

Medicii remarcă faptul că adolescenţii par să fie mai prudenţi şi să stăpânească mai bine comenzile trotinetelor electrice.

De asemenea, 70% dintre copiii implicaţi în astfel de accidente au fost băieţi şi 30% fete.