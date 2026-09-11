Resturi de drone pe mai multe plaje din România. Un fragment exploziv a fost detonat la Vadu

Zi complicată ieri, atât pentru turişii de pe litoral, cât şi pentru autorităţi. Iar dacă aţi fost la mare, probabil ştiţi că nu mai puțin de cinci intervenții au avut loc în doar 12 ore pentru ridicarea unor resturi de drone.

Cea mai periculoasă situație a fost pe plaja de la Vadu, într-o zonă cu rulote, unde militarii au descoperit un fragment de mari dimensiuni cu încărcătură explozivă pe care au detonat-o controlat.

Zona a fost izolată, iar drona detonată. Furtunile recente din Marea Neagră au adus la mal fragmente metalice și pe plajele din Mamaia Nord, Corbu, Capu Midia și Vama Veche. Tot ieri, radarele Armatei au detectat o grupare de drone în zona Insulei Șerpilor.

Avioanele F-18 spaniole și un elicopter românesc au decolat de urgență, iar locuitorii din Tulcea au primit un nou mesaj RO-Alert prin care au fost sfătuiți să se adăpostească.

Articolul continuă după reclamă