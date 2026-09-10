Satul unde 2 case se vând cu 22.000 €. În preț intră și mobilierul

O proprietate dintr-o localitate liniștită din apropierea orașului sârbesc Zrenjanin este scoasă la vânzare pentru 22.000 de euro, iar oferta este una neobișnuită.

Proprietatea se află în Banatsko Visnjevo, în comuna Zitiste, la aproximativ 30 de kilometri de Zrenjanin, și este amplasată pe un teren de 2.887 de metri pătrați. Casa principală este construită din cărămidă, are fundație înaltă, acoperiș solid acoperit cu țiglă și tavane înalte, însă proprietatea necesită lucrări de renovare.

Locuința principală are 83 de metri pătrați și este compartimentată în două dormitoare, bucătărie cu living, cămară și baie. În prezent, baia este dotată cu toaletă și chiuvetă, iar viitorul proprietar poate instala o cadă sau o cabină de duș.

Casa are ferestre din lemn, păstrate în stare bună și prevăzute cu rulouri, în timp ce podelele sunt realizate cu șapă de ciment și finisaj din lemn. Proprietarul a adăugat în preț întregul mobilier, scrie Blic.

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În ceea ce privește utilitățile, proprietatea dispune de apă de la rețeaua publică și curent, iar evacuarea apelor uzate se face printr-o fosă septică.

Pe teren se află și a doua casă

Unul dintre avantajele proprietății este însă a doua casă aflată în curte, mai mică, dar care dispune de bucătărie, dormitor și baie cu cadă. Spațiul poate fi folosit ca locuință pentru musafiri, iar proprietarii îl pot transforma inclusiv într-o saună sau într-un spațiu de relaxare.

Pe teren mai există și alte construcții auxiliare, printre care o magazie și o cotarcă, iar suprafața generoasă lasă loc pentru amenajarea unei grădini sau a unei livezi.

Proprietatea se află într-o zonă rurală liniștită, înconjurată de verdeață, însă nu este complet izolată de facilități. În Banatsko Viwnjevo există magazine, cafenele, un dispensar și un oficiu poștal, în timp ce școala și grădinița se află în localitatea învecinată Kraisnik, la aproximativ patru kilometri.