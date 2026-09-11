Ilie Bolojan: Soluţia fezabilă este formarea unui guvern cu premier şi miniştri tehnocraţi

Ilie Bolojan propune formarea unui guvern de tranziţie, un "guvern de armistiţiu", cu un premier şi miniştri tehnocraţi, despre care spune că ar putea debloca deciziile urgente pentru România. Premierul interimar susţine că o astfel de echipă ar trebui să fie formată din oameni competenţi în domeniile lor, nu din "proxy" tehnocraţi care să ascundă, de fapt, decizia politică din spatele unor nume prezentate drept independente.

Ilie Bolojan: Soluţia fezabilă este formarea unui guvern cu un premier şi miniştri tehnocraţi - Sursa: Profimedia

"Soluţia pe care am propus-o la începutul verii şi pe care o văd fezabilă este să formăm un guvern de tranziţie, am spus un guvern de armistiţiu. Văd un guvern tehnocrat în această formulă cu un premier... în principal, care să se bazeze pe tehnocraţi, pentru că altfel ce se întâmplă? Un guvern care are doar nişte proxy tehnocraţi, dar care nu au cunoştinţe în domeniul respectiv, nu sunt oameni calificaţi, înseamnă de fapt o formulă în care unii conduc din spate şi alţii sunt în faţă şi îşi pot asuma răspunderea", a declarat Ilie Bolojan, joi seară, la B1 TV, citat de News.ro.

El a precizat că există astfel de oameni competenţi în România care pot închide PNRR, realiza rectificarea bugetară şi pregăti bugetul pentru anul viitor.

"Dar o astfel de formulă formată din oameni competenţi - şi avem în fiecare sector din România astfel de oameni - poate să fie o formulă de tranziţie certă, care să aibă ca misiune importantă să facă ceea ce am discutat mai înainte, să ia măsurile necesare pentru a pregăti anul viitor, să închidă PNRR-ul, pentru că mai există procedurile de închidere în lunile următoare, să facă rectificarea de buget ca să asigurăm funcţionarea normală, să pregătească bugetul pentru anul viitor şi să trecem această iarnă", a explicat premierul interimar.

Articolul continuă după reclamă

El a subliniat că acum nu mai este vorba de calcul politic, iar timpul curge în defavoarea României.

"Suntem dispuşi să discutăm, am spus asta, în aşa fel încât să găsim o formulă pentru România, pentru că astăzi nu mai e vorba de un calcul politic. Timpul curge şi nu curge în favoarea unui personaj politic sau altul, ci curge în defavoarea României. Şi nu e bine acest lucru", a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a precizat că în vară situaţiile politice s-au tensionat şi energiile au fost consumate pe PNRR.

"Aici e vorba de o situaţie în care trebuie să deblocăm lucrurile. Din păcate, acest lucru ar fi trebuit să se întâmple în această vară, dar sigur, vara nu s-a întâmplat ceea ce ar fi putut să se întâmple, să gândim o formulă de genul acesta. Dimpotrivă, aţi văzut, situaţiile politice s-au tensionat, energiile au fost consumate pe PNRR. Dacă am fi avut înţelepciunea să trecem toate proiectele, dar din nou, legea salarizării, un proiect vital pentru România pentru anii următori, nu a fost adoptată din cauza PSD, pentru că efectiv nu l-a susţinut, deşi a participat la toate discuţiile. Atunci am fi putut să închidem PNRR-ul şi în condiţii mai bune şi România să nu piardă 770 de milioane. Dar asta a fost situaţia", a arătat Ilie Bolojan.