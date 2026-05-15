Ies la iveală date incredibile din ancheta de corupţie care îi vizează pe procurorii constănţeni Niţă Teodor şi Gigi Ştefan. Anchetatorii spun că cei doi magistraţi s-au simţit, ani de zile, de neatins şi că ar fi manevrat legea după bunul plac, pentru ei şi apropiaţii lor. Cei doi pretindeau că pot influenţa poliţişti, primari, ba chiar şi alţi procurori sau judecători. În schimb, cereau bani, dar primeau şi cadouri. Într-o singură zi, fostul şef al Parchetului Curţii de Apel Constanţa a primit 60 de mii de euro. S-a întâmplat ziua-n amiaza mare, chiar în biroul său de serviciu, iar banii nu veneau de la oricine, ci de la un fost şef al Poliţiei Constanţa. Cei doi magistraţi au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile.

Procuror Ștefan Gigi Valentin: Lasă că îi zic lui Marin Andrei direct. Că nu… eu am lucrat cu el, ştiu..

Popa George Dorel: A, da?

Procuror Ștefan Gigi Valentin: Păi să ştie despre ce e vorba şi să fie orientat şi în direcţia corectă, să nu vină ăştia: stai să vezi că câr, că mâr.

Așa arată stenogramele din discuția celor doi procurori.

Trafic de influenţă si abuz in serviciu. Infractiuni pe care, in mod normal, cei doi procurori ai parchetului Curtii de Apel Constanta, Teodor Niţă şi Gigi Ştefan ar fi trebuit să le investigheze, nu să le comită. În schimb, sunt acuzaţi că ar fi pus bazele unei adevărate reţele de intervenţii în justiţie. Ancheta a scos la iveală că influenţa lor costa mult. Din decembrie 2025 până în aprilie anul acesta, procurorul Gigi Ştefan ar fi primit cel puţin 170 de mii de euro. Într-o singură zi, chiar în biroul său din sediul parchetului, a primit, într-o singură tranşă, 60 de mii de euro.

Procuror Ștefan Gigi Valentin: Vorbim, te ţin… am reţinut, vorbesc cu aşa, aşa, şi pe parcurs… când ajunge la Tribunal, zi-mi.

Popa George Dorel: A, da, da. Dar nu merge la tribunal, o să meargă la Înalta Curte.

Procuror Ștefan Gigi Valentin: A, la Înalta Curte?

Popa George Dorel: Păi, fondul e pe Curtea De Apel şi Înalta Curte.

Procuror Ștefan Gigi Valentin: Aaa!

I-a adus chiar George Popa, un fost comisar, cu un CV impresionant. Din fruntea Poliţiei din Constanţa, la şefia Serviciului de Informații și Protecție Internă. Popa a fost inclusiv consilier diplomatic la ambasade mari precum Tokyio sau Washington. Acelaşi Gigi Ştefan promitea că va recupera permisul de conducere al lui Learciu Dumitru Daniel, directorul Oficiului Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, care rămăsese pieton din cauza vitezei.

D. Learciu: Aşa. Rugămintea este, puteţi să-i daţi un telefon lui George, a ajuns. Artur a făcut plângere împotriva procesului-verbal de la Braşov, a apărut pe portalul de la Constanţa plângerea mea, deci trebuie să mă duc să iau carnetul de la… O fi carnetul aici la George la Constanţa?

Procuror Ștefan Gigi Valentin: Bună dimineaţa!… Poate să vină să ridice permisul?

D. Learciu: Da. Mulţumesc frumos! Mă duc să-l iau, să-l ridic.

Procuror Ștefan Gigi Valentin: A! Dar ai dreptul de a conduce?

D. Learciu: Păi nu mai am, a expirat aia, adeverinţa aia.

Despre practicile procurorului Gigi Ştefan a fost întrebat în cadrul anchetei şi fostul şef DNA Constanţa, Mihai Stainciu, martor în dosar.

Procuror Ștefan Gigi Valentin: Da, stai să mă gândesc eu… STANCIU. Şi te duci acum la el şi îi spui…

Domn: Da. La ce?

Procuror Ștefan Gigi Valentin: La Mihai Stanciu, că la el e.

Procurorul Teodor Niţă este anchetat şi el pentru că ar fi intervenit, în mai multe rânduri, pe lângă funcţionari publici. Într-un caz, ar fi încercat să afle de la un un ofiţer al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă exact ce măsuri de securitate la incendiu trebuie să respecte un prieten de-al său, afacerist din Constanţa. Avocaţii săi spun ca nu ar exista suficiente probe împotriva lui.

"Domnului Nita i se retine o singura acuzatie de instigare la abuz in serviciu, dar din pacate parchetul nu a prezentat probe concludente. Exista un denunt, iar denuntatorul da o declaratie de martor.", explică un avocat.

Cei doi magistraţi ar fi avut sub simbrie doi poliţişti şi trei avocaţi pe care i-ar fi folosit să îi influenţeze pe funcţionarii care se lăsau greu înduplecaţi. În dosar, anchetatorii Parchetului General notează că, graţie relaţiei apropiate pe care aceştia o aveau cu cei doi magistraţi, ajunseseră să ducă o viaţă lipsită de griji.

Cei doi magistrați au fost reținuți ieri seară, la miezul nopții, iar astăzi au fost prezentați în fața instanței.

Ședința de judecată a durat 3 ore și jumătate, timp în care cei doi procurori, inculpați de Parchetul General, au dat declarații în fața judecătorilor de la ÎCCJ și au încercat să îi convingă să nu dispună arestarea preventivă, așa cum a cerut Parchetul General.

Avocații lor au contestat decizia de arestare a judecătorilor.

