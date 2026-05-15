Trump, fără victorii în China. Un microfon deschis a surprins un dialog privat cu Xi: "Şi Putin a fost aici"

Preşedintele american Donald Trump a părăsit vineri Beijingul, la finalul unei vizite de stat pe care a calificat-o drept "foarte reuşită" şi "de neuitat", iar preşedintele chinez Xi Jinping a numit-o "istorică". Cei doi au discutat despre Taiwan, Iran şi comerţul dintre cele două ţări dar, deşi au declarat summitul un succes, divergenţele persistă iar Trump se întoarce cu puţine victorii concrete, potrivit Reuters. Beijingul a avertizat Washingtonul în legătură cu vânzarea de arme către Taiwan şi a lăsat de înţeles că relaţiile SUA-China depind de modul în care gestionează problema insulei. În plus, a mai transmis că războiul SUA cu Iranul nu ar fi trebuit să înceapă niciodată.

Preşedintele Donald Trump a asigurat că ambele părţi au ajuns la "o serie de consensuri importante", au obţinut "multiple acorduri" şi au rezolvat "nu puţine probleme", ceea ce a considerat că este benefic pentru cele două ţări şi pentru lume, conform agenţiei de stat Xinhua. La rândul său, preşedintele chinez Xi Jinping a calificat vizita drept "istorică" şi "simbolică". El a susţinut că amândoi au stabilit o nouă direcţie pentru legăturile bilaterale, bazată pe o "relaţie constructivă de stabilitate strategică între China şi SUA".

Potrivit liderului chinez, cei doi şefi de stat au atins consensuri importante privind menţinerea stabilităţii legăturilor economice şi comerciale şi gestionarea "corespunzătoare" a preocupărilor lor respective. Preşedintele american, citat de Xinhua, l-a descris pe Xi ca pe un "vechi prieten", a spus că îl respectă "foarte mult" şi a afirmat că ambii au stabilit o "relaţie bună".

"Relaţiile dintre Statele Unite şi China sunt foarte importante şi fără îndoială vor deveni din ce în ce mai bune", a adăugat liderul republican, subliniind că doreşte să menţină o comunicare "sinceră şi profundă" cu Xi Jinping şi că speră să îl primească la Washington.

Preşedintele Xi Jinping a adăugat că ambele părţi au convenit să întărească comunicarea şi coordonarea pe probleme internaţionale şi regionale, după ce în timpul întâlnirii de joi au abordat chestiuni precum Iran, Ucraina, Orientul Mijlociu şi peninsula coreeană, conform comunicatelor anterioare.

Dialog Trump-Xi, surprins de un microfon deschis la complexul Zhongnanhai

După discuţii, preşedintele chinez Xi Jinping i-a făcut un tur invitatului său la complexul Zhongnanhai, unde i-a prezentat copaci seculari. Complexul, o fostă grădină imperială care adăposteşte acum birourile Partidului Comunist şi ale Consiliului de Stat, executivul ţării, se află lângă Oraşul Interzis şi Piaţa Tiananmen.

Un microfon deschis a surprins un dialog privat al liderilor, în care preşedintele Trump s-a arătat surprins că există copaci cu o vechime de 1.000 de ani. "Permiteţi-mi să vă spun, toţi copacii de pe această parte au peste 200 până la 300 de ani", i-a comunicat preşedintele chinez printr-un interpret, în timp ce gesticula către nişte trunchiuri înalte. "Acolo, sunt unii care au peste 400 de ani", a adăugat Xi Jinping, la care Donald Trump a reacţionat: "Trăiesc atât de mult?". Xi Jinping a adăugat: "Există şi copaci de 1.000 de ani în alte locuri".

Trump l-a mai întrebat pe Xi dacă şi alţi lideri străini au fost primiţi în acest complex. "Foarte rar", a răspuns Xi Jinping. "La început, de obicei nu organizam evenimente diplomatice aici. Chiar şi după ce am început să avem unele, este încă extrem de rar. De exemplu, Putin a fost aici", a continuat şeful statului chinez. "Bine. Îmi place", a răspuns Trump.

Momentul a oferit o privire rară asupra interacţiunilor informale dintre cei doi şefi de stat. În septembrie, un microfon deschis a surprins o discuţie între Xi Jinping şi preşedintele rus Vladimir Putin despre transplantul de organe şi posibilitatea ca oamenii să trăiască până la vârsta de 150 de ani, în timp ce se îndreptau spre Piaţa Tiananmen pentru a privi parada militară din Beijing.

Declaraţii pozitive, dar puţine rezultate concrete la summitul Xi-Trump

Potrivit Reuters, oficialii americani au declarat că au fost agreate acorduri pentru vânzarea de produse agricole şi că s-au făcut progrese în stabilirea unor mecanisme de gestionare a comerţului. SUA şi China ar urma să facă o listă de produse în valoare de 30 de miliarde de dolari, care pot fi comercializate fără să atingă domenii sensibile politic sau strategic. Problema este că aceste acorduri nu au fost prezentate în detaliu, iar investitorii au fost dezamăgiţi.

Nu sunt semne de progres nici privind vânzarea cipurilor avansate H200 cu AI produse de Nvidia, deşi directorul general al companiei, Jensen Huang, a fost inclus în delegaţia americană în ultima clipă.

Trump a declarat pentru Fox News că Beijingul a acceptat să comande 200 de avioane Boeing, prima achiziţie de aeronave comerciale fabricate în SUA în ultimul deceniu. Numărul a fost însă mult sub cele aproximativ 500 de avioane la care se aşteptau pieţele, iar acţiunile Boeing au scăzut cu peste 4%. "Summitul poate fi liniştitor pentru piaţă din punct de vedere strategic, dar dezamăgitor în privinţa substanţei", a explicat pentru Reuters analistul financiar Chim Lee.

În lipsa unor acorduri care să entuziasmeze investitorii, acţiunile chineze au scăzut vineri. Principala realizare ar putea fi menţinerea armistiţiului comercial fragil, convenit la ultima întâlnire a celor doi, în octombrie, când Trump a suspendat tarifele vamale uriaşe aplicate produselor chinezeşti, iar Xi a renunţat la blocarea exporturilor de pământuri rare esenţiale. Acest armistiţiu urmează să expire la sfârşitul acestui an şi nu s-a decis încă dacă va fi prelungit, a declarat vineri pentru Bloomberg TV reprezentantul american pentru Comerţ, Jamieson Greer.

Prelungirea sa ar fi fost "cel mai elementar indicator" pentru summit, a explicat Patricia Kim, expert în politică externă. "Ceea ce este notabil este că nu există niciun angajament al Chinei de a face ceva concret în privinţa Iranului", a mai spus aceasta pentru Reuters.

