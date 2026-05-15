Imagini vechi de 10 ani ar putea pune punct carierei antrenoarei Camelia Voinea. Federaţia Română de Gimnastică a suspendat-o temporar, după ce, la sfârşitul anului trecut, au apărut în spaţiul public imagini greu de privit, în care antrenoarea e necruţătoare, în sală, cu propriul copil - gimnasta Sabrina Voinea. Cazul ar putea ajunge şi în atenţia procurorilor. Camelia Voinea condamnă decizia de suspendare şi se plânge că, de fapt, ea este victima.

Sabrina Voinea: Mami, pot să fac..

Camelia Voinea: Du-te dracului! Hai!

Sabrina Voinea: Dar vreau să fac îndreptare...

Articolul continuă după reclamă

Camelia Voinea: Ce să-ți fac eu dacă ești proastă?!

Sabrina Voinea: Dar nu pot!

Camelia Voinea: Hai, continuă, fără număr!

Sunt imaginile care-ţi dau fiori şi care au fost făcute publice în urmă cu şase luni. Au fost filmate în urmă cu aproximativ 10 ani, pe când Sabrina era doar un copil. Fosta campioană Camelia Voinea o antrena la paralele. În clipul publicat de golazzo.ro se vede cum, la un moment dat, Sabrina, în hohote de plâns, cerşeşte îndurarea propriei mame. Primeşte, în schimb, replici dure şi reproşuri.

Sabrina Voinea: Mami, nu mai pot. Sunt toată lovită.

Sabrina Voinea: Hai, mai faceți o dată!

În noiembrie anul trecut, Sabrina i-a luat apărarea mamei sale şi a spus că nu a fost niciodată abuzată. Că, în gimnastică, lacrimile sunt preţul performanţei. Totuşi, Federaţia Română a anunţat astăzi primele măsuri împotriva Cameliei Voinea.

"A fost decisă suspendarea temporară a doamnei Camelia Voinea de la toate activitățile desfășurate sub egida Federației Română de Gimnastică. Sportul de performanță nu poate funcționa într-un climat bazat pe frică, umilință sau presiune dusă dincolo de limite. Performanța înseamnă disciplină și exigență, dar și respect, responsabilitate și grijă față de oameni", a precizat Federaţia Română de Gimnastică.

După ce comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Gimanstică a finalizat cercetarea preliminară, a decis că acest caz ar trebui soluţionat de anchetatori. Cazul "Camelia Voinea" ar urma să ajungă pe masa procurorilor.

Camelia Voinea condamnă decizia Federaţiei şi spune că e victima unui atac murdar.

"Greşit! Pentru că sunt persoane care au vrut să-mi fure munca. Aici s-a urmărit, ăsta a fost interesul. Vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina, care e lângă mine și poate să declare oricând că nu lucrează cu altcineva și că doar mama ei antrenor a fost o campioană și are studiul pe care îl are. Nu rămâne așa. Deci nu rămâne așa. Dar scandalul ăsta, violențele astea, s-au confirmat? Se confirmă în vreun fel? Nu!", a declarat Camelia Voinea, antrenoare de gimnastică.

Camelia şi Sabrina Voinea sunt legitimate la CSM Constanţa.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰